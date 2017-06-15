15 июня 2017, 09:18
Mercedes-Benz A-Class получит беспилотник от S-Class
Компания Mercedes-Benz для нового поколения компактного хэтчбека A-Class намерена применять технологии автономного вождения от обновленного седана S-Class, поскольку считает их удачными.
Ожидается, что новый A-Class получит более совершенную мультимедийную систему, более богатое оснащение и более богатую отделку салона. В линейку моторов войдут обновленные 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом, а также гибридная силовая установка. На вершине модельной гаммы будет AMG A45 — «горячий» хэтчбек с мотором минимальной мощности 400 л.с.
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Член совета директоров Daimler AG, ответственная за маркетинг и продажи легковых машин Mercedes-Benz, Бритта Зигер сообщила, что новинка будет соответствовать категории беспилотников Level 2. Это означает, что хэтчбек сможет самостоятельно замедляться и ускоряться, а также держаться в полосе движения и совершать маневры. Для реализации этих функций будут задействованы адаптивный круиз-контроль и система удержания полосы.
Премьера нового Mercedes-Benz A-Class ожидается до конца 2017 года.
Напомним, что обновленный Mercedes-Benz S-Class, который частично поделиться технологиями с новинкой, дебютировал в апреле 2017 года на автосалоне в Шанхае. Недавно его показали в Петербурге.
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