3 июля 2017, 12:37

Mercedes-Benz A-Class получит несколько «хот-версий»

Руководство Mercedes-Benz одобрило идею создания сразу трех «заряженных» версий хэтчбека А-Class следующей генерации. Главной в троице станет версия A45, которую уже прозвали «хищником».
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Mercedes Benz A-класс AMG A 45 4MATIC 2.0 AMT
2 л, 381 л.с
Роботизированная 7
0-100 - 4.2 с, 250 км/ч
4299 x 1780 x 1433 мм
полный
АИ-98, 7.3 л на 100 км
2 860 000 руб
Все характеристики
Такое имя новинка получила из-за того, что в экстерьере прослеживаются черты  Concept A Sedan, показанного ранее в 2017 году. Но в отличие от этого прототипа специалисты Mercedes-AMG сделают хэтчбек более агрессивным.

В движение автомобиль будет приводить 400-сильный агрегат (500 Нм крутящего момента). Двигатель получит модернизированный картер и головку блока цилиндров. Менее мощная версия модели обзаведется гибридной «начинкой».

Что касается нового поколения А-Class, то оно будет отличаться капотом с крупными продольными ребрами и крупой решеткой радиатора с вертикальными планками. Характеристики авто держатся в секрете. Известно лишь, что модель будет оснащена решеткой радиатора в стиле Mercedes-AMG GTR и светодиодной оптикой. Хэтчбек построят на переднеприводной архитектуре MFA, которая даст возможность установить 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели.
Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес A-class

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz A-класс
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Из-за недостатки масла в коробке передач может ли показывать букву 'F' на ходу? Если отключаешь мотор и снова заводишь, тогда показывает 'D'.
Jyldyz Ermekova
Отзыв о Mercedes Benz A-класс 2002 года
отличная машина но есть один недостаток при езде за городом- низкая посадка.в снежную зиму в городе отлично себя показала.
pixlena
Подскажите по АКПП
| Здравствуйте! На мерседесе А-140 стал вклучаться аварийный режим (F) . При двидении может включиться или когда только заводишь машину. Сказали кулису надо менять. Подскажите где её можно заказать подешевле? как вариант у дилера можно заказать
Usovich
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Mercedes-Benz A-Class получит несколько «хот-версий»
{{params_55694}}Такое имя новинка получила из-за того, что в экстерьере прослеживаются черты  Concept A Sedan, показанного ранее в 2017 году. Но в отличие от этого прототипа специалисты Mercedes-AMG сделают хэтчбек более агрессивным.В движение автомобиль будет приводить 400-сильный агрегат (500 Нм крутящего момента). Двигатель получит модернизированный картер и головку блока цилиндров. Менее мощная версия модели обзаведется гибридной «начинкой».Что касается нового поколения А-Class, то оно будет отличаться капотом с крупными продольными ребрами и крупой решеткой радиатора с вертикальными планками. Характеристики авто держатся в секрете. Известно лишь, что модель будет оснащена решеткой радиатора в стиле Mercedes-AMG GTR и светодиодной оптикой. Хэтчбек построят на переднеприводной архитектуре MFA, которая даст возможность установить 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели.
2017-07-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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