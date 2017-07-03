3 июля 2017, 12:37
Mercedes-Benz A-Class получит несколько «хот-версий»
Руководство Mercedes-Benz одобрило идею создания сразу трех «заряженных» версий хэтчбека А-Class следующей генерации. Главной в троице станет версия A45, которую уже прозвали «хищником».
|Mercedes Benz A-класс AMG A 45 4MATIC 2.0 AMT
|2 л, 381 л.с
|Роботизированная 7
|0-100 - 4.2 с, 250 км/ч
|4299 x 1780 x 1433 мм
|полный
|АИ-98, 7.3 л на 100 км
|2 860 000 руб
|Все характеристики
В движение автомобиль будет приводить 400-сильный агрегат (500 Нм крутящего момента). Двигатель получит модернизированный картер и головку блока цилиндров. Менее мощная версия модели обзаведется гибридной «начинкой».
Что касается нового поколения А-Class, то оно будет отличаться капотом с крупными продольными ребрами и крупой решеткой радиатора с вертикальными планками. Характеристики авто держатся в секрете. Известно лишь, что модель будет оснащена решеткой радиатора в стиле Mercedes-AMG GTR и светодиодной оптикой. Хэтчбек построят на переднеприводной архитектуре MFA, которая даст возможность установить 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели.
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