7 февраля 2017, 10:14

Mercedes-Benz анонсировал новый кабриолет G-Class

Производитель готовит версию внедорожник G-Class 4×4 в кузове кабриолет. Об этом свидетельствует тизерное изображения, опубликованное на странице бренда в Facebook.
Подробной информации о новинке пока нет, однако, судя по номерному знаку на тизерном снимке, она получит модификацию Mercedes-Benz G-Class G65 4×4. Ожидается, что под капотом премиального внедорожника расположится бензиновый двигатель V12 объемом 6 литров, который оснащается системой двойного наддува.
 
Производительность такого двигателя составит не менее 612 л.с. при 1000 Нм крутящего момента. 
Стандартная версия G-Class, оснащенная аналогичным мотором, имеет максимальную скорость в 230 км/ч, а до 100 км/ч разгоняется за 5,3 сек.
 
На данный момент премиальный внедорожник Mercedes-Benz G-Class 4×4 доступен только в исполнении G500, которое предусматривает 422-сильный битурбированный мотор V8, рабочий объём которого составляет 4 литра. Следует отметить, что данная модель выполнена на базе 6-колесного G 63 AMG 6x6, который ранее был снят с производства.
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Mercedes-Benz анонсировал новый кабриолет G-Class
Подробной информации о новинке пока нет, однако, судя по номерному знаку на тизерном снимке, она получит модификацию Mercedes-Benz G-Class G65 4×4. Ожидается, что под капотом премиального внедорожника расположится бензиновый двигатель V12 объемом 6 литров, который оснащается системой двойного наддува. Производительность такого двигателя составит не менее 612 л.с. при 1000 Нм крутящего момента. Стандартная версия G-Class, оснащенная аналогичным мотором, имеет максимальную скорость в 230 км/ч, а до 100 км/ч разгоняется за 5,3 сек. На данный момент премиальный внедорожник Mercedes-Benz G-Class 4×4 доступен только в исполнении G500, которое предусматривает 422-сильный битурбированный мотор V8, рабочий объём которого составляет 4 литра. Следует отметить, что данная модель выполнена на базе 6-колесного G 63 AMG 6x6, который ранее был снят с производства.
2017-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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