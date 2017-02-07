Mercedes-Benz анонсировал новый кабриолет G-Class

Производитель готовит версию внедорожник G-Class 4×4 в кузове кабриолет. Об этом свидетельствует тизерное изображения, опубликованное на странице бренда в Facebook.
Подробной информации о новинке пока нет, однако, судя по номерному знаку на тизерном снимке, она получит модификацию Mercedes-Benz G-Class G65 4×4. Ожидается, что под капотом премиального внедорожника расположится бензиновый двигатель V12 объемом 6 литров, который оснащается системой двойного наддува.
Производительность такого двигателя составит не менее 612 л.с. при 1000 Нм крутящего момента.
Стандартная версия G-Class, оснащенная аналогичным мотором, имеет максимальную скорость в 230 км/ч, а до 100 км/ч разгоняется за 5,3 сек.
На данный момент премиальный внедорожник Mercedes-Benz G-Class 4×4 доступен только в исполнении G500, которое предусматривает 422-сильный битурбированный мотор V8, рабочий объём которого составляет 4 литра. Следует отметить, что данная модель выполнена на базе 6-колесного G 63 AMG 6x6, который ранее был снят с производства.
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме.
я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
Подробной информации о новинке пока нет, однако, судя по номерному знаку на тизерном снимке, она получит модификацию Mercedes-Benz G-Class G65 4×4. Ожидается, что под капотом премиального внедорожника расположится бензиновый двигатель V12 объемом 6 литров, который оснащается системой двойного наддува. Производительность такого двигателя составит не менее 612 л.с. при 1000 Нм крутящего момента. Стандартная версия G-Class, оснащенная аналогичным мотором, имеет максимальную скорость в 230 км/ч, а до 100 км/ч разгоняется за 5,3 сек. На данный момент премиальный внедорожник Mercedes-Benz G-Class 4×4 доступен только в исполнении G500, которое предусматривает 422-сильный битурбированный мотор V8, рабочий объём которого составляет 4 литра. Следует отметить, что данная модель выполнена на базе 6-колесного G 63 AMG 6x6, который ранее был снят с производства.
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