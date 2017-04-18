101
18 апреля 2017, 11:12
Mercedes-Benz E-Class Coupe получит мотор от AMG
Разработчики Mercedes-Benz решили оснастить целый ряд популярных модификаций AMG-версий новым рядным 6-цилиндровым силовым агрегатом, генерируемая мощность которого составляет 429 л.с.
В сети уже появились первые фото нового силового агрегата. Известно, что им оснастят модель Mercedes E-Class AMG E50. Некоторые источники утверждают, что новый двигатель получил название М 256, объем составит 3 литра. Также автомобиль получит временный буст, добавляющий дополнительных 20 лошадиных сил.
Двигатель M 256 оснащается новейшим электрическим турбонагнетателем, что способно обеспечить моментальное увеличение мощности тогда, когда это необходимо. Благодаря использованию новейших технологий инженерам AMG удалось уменьши габаритные размеры двигателя и снизить его массу.
Отметим, что E-Class Coupe – не единственное авто, которое получит двигатель M 256. Он же отправится на обновленный S-Class, премьера которых должна состояться в конце 2017 года.
Правда, по данным СМИ, мощность мотора будет дефорсирована до 409 л.с. при 500 Нм крутящего момента. Также в линейку двигателей рестайлинговой линейки Mercedes-Benz S-Class войдет 313-сильный дизельный мотор.
Читайте по теме
Был у Mercedes такой автомобиль - Baby-Benz
01.03.2017, 08:55
Текущий год в жизни AMG проходит под знаком полувекового юбилея
09.02.2017, 23:16
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
08.02.2017, 09:27
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
Ян Мадея: «Надеемся на 5-процентный рост рынка»
14.08.2016, 22:26
Читайте по теме
Был у Mercedes такой автомобиль - Baby-Benz
01.03.2017, 08:55
Текущий год в жизни AMG проходит под знаком полувекового юбилея
09.02.2017, 23:16
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
08.02.2017, 09:27
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
Ян Мадея: «Надеемся на 5-процентный рост рынка»
14.08.2016, 22:26
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме. я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Benz Автомудрость Mercedes Benz АвтоПитер Mercedes Benz Дизайн и тюнинг Mercedes Benz Новинки и концепт кары Mercedes Benz Новости и акции автосалонов Mercedes Benz Автосалоны и дилеры марки Mercedes Benz Аренда и прокат авто марки Mercedes Benz Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Benz Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes Benz
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное