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18 апреля 2017, 11:12

Mercedes-Benz E-Class Coupe получит мотор от AMG

Разработчики Mercedes-Benz решили оснастить целый ряд популярных модификаций AMG-версий новым рядным 6-цилиндровым силовым агрегатом, генерируемая мощность которого составляет 429 л.с.
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В сети уже появились первые фото нового силового агрегата. Известно, что им оснастят модель Mercedes E-Class AMG E50. Некоторые источники утверждают, что новый двигатель получил название М 256, объем составит 3 литра. Также автомобиль получит временный буст, добавляющий дополнительных 20 лошадиных сил.
 
Двигатель M 256 оснащается новейшим электрическим турбонагнетателем, что способно обеспечить моментальное увеличение мощности тогда, когда это необходимо. Благодаря использованию новейших технологий инженерам AMG удалось уменьши габаритные размеры двигателя и снизить его массу.
 
Отметим, что E-Class Coupe – не единственное авто, которое получит двигатель M 256. Он же отправится на обновленный S-Class, премьера которых должна состояться в конце 2017 года.
 
Правда, по данным СМИ, мощность мотора будет дефорсирована до 409 л.с. при 500 Нм крутящего момента. Также в линейку двигателей рестайлинговой линейки Mercedes-Benz S-Class войдет 313-сильный дизельный мотор.
Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес

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Отзывы по теме
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| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме. я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
Buk
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Mercedes-Benz E-Class Coupe получит мотор от AMG
В сети уже появились первые фото нового силового агрегата. Известно, что им оснастят модель Mercedes E-Class AMG E50. Некоторые источники утверждают, что новый двигатель получил название М 256, объем составит 3 литра. Также автомобиль получит временный буст, добавляющий дополнительных 20 лошадиных сил. Двигатель M 256 оснащается новейшим электрическим турбонагнетателем, что способно обеспечить моментальное увеличение мощности тогда, когда это необходимо. Благодаря использованию новейших технологий инженерам AMG удалось уменьши габаритные размеры двигателя и снизить его массу. Отметим, что E-Class Coupe – не единственное авто, которое получит двигатель M 256. Он же отправится на обновленный S-Class, премьера которых должна состояться в конце 2017 года. Правда, по данным СМИ, мощность мотора будет дефорсирована до 409 л.с. при 500 Нм крутящего момента. Также в линейку двигателей рестайлинговой линейки Mercedes-Benz S-Class войдет 313-сильный дизельный мотор.
2017-04-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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