26 января 2017, 15:42

Mercedes-Benz E-Class Coupe встал на конвейер

Автопроизводительный концерн Daimler объявил о запуске его производства на площадке компании в Бремене. Там же создаются модели линейки GLC и GLC Coupe, а также SLC и SL.
Компания не разглашает подробную информацию о новинке. Сообщается, что производство автомобиля полностью автоматизировано, чтобы минимизировать возможность появления дефектов.
 
Современные системы производства позволят компании предоставить серийную версию модели на мировой рынок уже в ближайшее время. Во сколько покупателю обойдется обновленная версия Mercedes-Benz E-Class Coupe, пока неизвестно.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz E-класс All-Terrain 2.0 AT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин194
Объем двигателя1950
Тип трансмисииавтоматическая, 9-ступенчатая
Приводполный
Смешанный цикл5.1
ТопливоДТ
Все характеристики
Купить авто Мерседес Бенц, Мерседес Е класс, 190, 220, 320

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz E-klasse sedan
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
Mercedes для «командиров»
Кто выбирал фото для этой статьи? "Кол" за подборку!!!!!!
Анна
Mercedes-Benz на службе полиции
на покупку 13 машин истратили примерно 29114800+оборудование, на эти деньги можно было купить 58 фокусов или 98 приор от чего больше пользы?????
жека
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Benz Автомудрость Mercedes Benz АвтоПитер Mercedes Benz Дизайн и тюнинг Mercedes Benz Новинки и концепт кары Mercedes Benz Новости и акции автосалонов Mercedes Benz Автосалоны и дилеры марки Mercedes Benz Аренда и прокат авто марки Mercedes Benz Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Benz Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes Benz
Главные материалы
Дилеры бьют по кризису сервис-центрами
Тест-драйв Daewoo Damas: маленький проныра
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Mercedes Benz E-класс
Купить Mercedes Benz Eklasse 2008 в Москве
510 000 Р
Купить Mercedes Benz Eklasse 2009 в Москве
814 999 Р
Купить Mercedes Benz E-Класс 2016 в Москве
2 676 230 Р
Купить Mercedes Benz E-Класс 2016 в Москве
2 650 000 Р
Купить Mercedes Benz E-Класс 2016 в Москве
3 271 832 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль E-класс
Mercedes-Benz E-Class Coupe встал на конвейер
Компания не разглашает подробную информацию о новинке. Сообщается, что производство автомобиля полностью автоматизировано, чтобы минимизировать возможность появления дефектов.  Современные системы производства позволят компании предоставить серийную версию модели на мировой рынок уже в ближайшее время. Во сколько покупателю обойдется обновленная версия Mercedes-Benz E-Class Coupe, пока неизвестно.
2017-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG