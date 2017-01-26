Mercedes-Benz E-Class Coupe встал на конвейер

Автопроизводительный концерн Daimler объявил о запуске его производства на площадке компании в Бремене. Там же создаются модели линейки GLC и GLC Coupe, а также SLC и SL.
Компания не разглашает подробную информацию о новинке. Сообщается, что производство автомобиля полностью автоматизировано, чтобы минимизировать возможность появления дефектов.
Современные системы производства позволят компании предоставить серийную версию модели на мировой рынок уже в ближайшее время. Во сколько покупателю обойдется обновленная версия Mercedes-Benz E-Class Coupe, пока неизвестно.
Компания не разглашает подробную информацию о новинке. Сообщается, что производство автомобиля полностью автоматизировано, чтобы минимизировать возможность появления дефектов. Современные системы производства позволят компании предоставить серийную версию модели на мировой рынок уже в ближайшее время. Во сколько покупателю обойдется обновленная версия Mercedes-Benz E-Class Coupe, пока неизвестно.
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