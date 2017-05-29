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29 мая 2017, 14:52

Mercedes-Benz E-Class лидирует по продажам в сегменте E

По результатам исследования, в апреле в сегменте Е сменился лидер продаж – если прежде лидерство удерживал BMW 5-Series, то теперь первенство досталось Mercedes-Benz E-Class.
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По информации «Автостата», реализация E-Class во втором месяце весны составила 364 экземпляра, что выше мартовского показателя почти на 10%.

На вторую строчку опустился BMW 5-Series, результат которого достиг 300 автомобилей, это на 4,5% меньше, чем в марте. Замкнул тройку лидеров Audi A6 с результатом 282 проданные ед., ухудшив показатели марта на 18,5%.
 
Отметим, что на темпы продаж Mercedes-Benz E-Class не повлияла отзывная кампания, объявленная в России. По данным Росстандарта, владельцам проданных в отдельные месяцы 2016 и 2017 годов необходимо обратиться в сервисные центры, поскольку в 78 транспортных средствах могут быть некорректно установлены блоки управления системы распознавания пассажиров в салоне.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz E-класс All-Terrain 2.0 AT 4x4Mercedes Benz E-класс All-Terrain 2.0 AT 4x4
Год выпуска, с2016 2016
Год выпуска, по2017 2017
Кузовуниверсал универсал
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателядизельный дизельный
Мощность, л.с./ об/мин194 194
Объем двигателя1950 1950
Тип трансмисииавтоматическая, 9-ступенчатая автоматическая, 9-ступенчатая
Приводполный полный
Смешанный цикл5.1 5.1
ТопливоДТ ДТ
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz E-klasse sedan
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
Mercedes для «командиров»
Кто выбирал фото для этой статьи? "Кол" за подборку!!!!!!
Анна
Mercedes-Benz на службе полиции
на покупку 13 машин истратили примерно 29114800+оборудование, на эти деньги можно было купить 58 фокусов или 98 приор от чего больше пользы?????
жека
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Mercedes-Benz E-Class лидирует по продажам в сегменте E
По информации «Автостата», реализация E-Class во втором месяце весны составила 364 экземпляра, что выше мартовского показателя почти на 10%.На вторую строчку опустился BMW 5-Series, результат которого достиг 300 автомобилей, это на 4,5% меньше, чем в марте. Замкнул тройку лидеров Audi A6 с результатом 282 проданные ед., ухудшив показатели марта на 18,5%. Отметим, что на темпы продаж Mercedes-Benz E-Class не повлияла отзывная кампания, объявленная в России. По данным Росстандарта, владельцам проданных в отдельные месяцы 2016 и 2017 годов необходимо обратиться в сервисные центры, поскольку в 78 транспортных средствах могут быть некорректно установлены блоки управления системы распознавания пассажиров в салоне.
2017-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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