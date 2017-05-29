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29 мая 2017, 14:52
Mercedes-Benz E-Class лидирует по продажам в сегменте E
По результатам исследования, в апреле в сегменте Е сменился лидер продаж – если прежде лидерство удерживал BMW 5-Series, то теперь первенство досталось Mercedes-Benz E-Class.
По информации «Автостата», реализация E-Class во втором месяце весны составила 364 экземпляра, что выше мартовского показателя почти на 10%.
На вторую строчку опустился BMW 5-Series, результат которого достиг 300 автомобилей, это на 4,5% меньше, чем в марте. Замкнул тройку лидеров Audi A6 с результатом 282 проданные ед., ухудшив показатели марта на 18,5%.
Отметим, что на темпы продаж Mercedes-Benz E-Class не повлияла отзывная кампания, объявленная в России. По данным Росстандарта, владельцам проданных в отдельные месяцы 2016 и 2017 годов необходимо обратиться в сервисные центры, поскольку в 78 транспортных средствах могут быть некорректно установлены блоки управления системы распознавания пассажиров в салоне.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz E-класс All-Terrain 2.0 AT 4x4
|Mercedes Benz E-класс All-Terrain 2.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2016
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|универсал
|универсал
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|194
|194
|Объем двигателя
|1950
|1950
|Тип трансмисии
|автоматическая, 9-ступенчатая
|автоматическая, 9-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|Смешанный цикл
|5.1
|5.1
|Топливо
|ДТ
|ДТ
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Кто выбирал фото для этой статьи? "Кол" за подборку!!!!!!
на покупку 13 машин истратили примерно 29114800+оборудование, на эти деньги можно было купить 58 фокусов или 98 приор от чего больше пользы?????
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