5 июня 2017, 14:58

Mercedes-Benz GLA получит версию от AMG

Mercedes-AMG намерен выпустить новую «заряженную» версию компактного кроссовера GLA. Автомобиль получит 4-цилиндровый бензиновый турбомотор с различными вариантами мощности.
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Mercedes Benz GLA AMG GLA 45 4Matic 2.0 AMT
2 л, 381 л.с
Роботизированная 7
0-100 - 4.4 с, 250 км/ч
4417 x 1804 x 1494 мм
полный
АИ-98, 7.4 л на 100 км
3 230 000 руб
Все характеристики
По словам представителей компании, в топовом варианте двигатель вседорожника сможет выдавать 470 «лошадей», а промежуточные комплектации получат двигатель с вариантами мощности 330-340 л. с.

В настоящий момент Mercedes-Benz GLA от AMG оснащается 4-цилиндровым турбоагрегатом мощностью 381 л. с. и 475 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатый «робот». С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 4,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч.

Также спортивное подразделение Mercedes-Benz намерено разработать линейку собственных автомобилей с передним приводом. Ожидается, что такие машины окажутся дешевле полноприводных аналогов.

Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес ГЛА

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Отзывы по теме
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Mercedes-Benz GLA получит версию от AMG
{{params_55742}}По словам представителей компании, в топовом варианте двигатель вседорожника сможет выдавать 470 «лошадей», а промежуточные комплектации получат двигатель с вариантами мощности 330-340 л. с. В настоящий момент Mercedes-Benz GLA от AMG оснащается 4-цилиндровым турбоагрегатом мощностью 381 л. с. и 475 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатый «робот». С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 4,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч.Также спортивное подразделение Mercedes-Benz намерено разработать линейку собственных автомобилей с передним приводом. Ожидается, что такие машины окажутся дешевле полноприводных аналогов.
2017-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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