5 июня 2017, 14:58
Mercedes-Benz GLA получит версию от AMG
Mercedes-AMG намерен выпустить новую «заряженную» версию компактного кроссовера GLA. Автомобиль получит 4-цилиндровый бензиновый турбомотор с различными вариантами мощности.
|Mercedes Benz GLA AMG GLA 45 4Matic 2.0 AMT
|2 л, 381 л.с
|Роботизированная 7
|0-100 - 4.4 с, 250 км/ч
|4417 x 1804 x 1494 мм
|полный
|АИ-98, 7.4 л на 100 км
|3 230 000 руб
|Все характеристики
В настоящий момент Mercedes-Benz GLA от AMG оснащается 4-цилиндровым турбоагрегатом мощностью 381 л. с. и 475 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатый «робот». С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 4,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч.
Также спортивное подразделение Mercedes-Benz намерено разработать линейку собственных автомобилей с передним приводом. Ожидается, что такие машины окажутся дешевле полноприводных аналогов.
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09.02.2017, 23:16
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я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
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