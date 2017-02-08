Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
Наверное, вы поняли, что речь идет о братьях-родственниках Mercedes-Benz серии GLE, построенной на «обломках» некогда известного и популярного среди россиян ML Class. Правда, если во времена «эмки» у потребителя особого кузовного выбора при покупке не было, то сегодня волей-неволей приходится почесать затылок – уж больно хороша альтернативная «купейная» версия этого SUV.
Визуально 4,9-метровый GLE Coupe похож на своего главного конкурента - BMW X6, особенно в профиль. Чего греха таить, в Штутгарте слега припозднились с выводом данной версии на рынок. И к моменту появления первого серийного образца визави-баварцы уже довольно сняли сливок с продаж «Икс Шестого». Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Штутгартский ответ получился не менее изящным и технически оснащенным. Не верите? Зайдите в ближайший шоу-рум Mercedes-Benz и убедитесь в этом лично.
Если, правда, с этим повезет. Дело в том, что «живых» GLE Coupe у дилеров – раз-два и обчелся. Как нам объяснили в д/ц «Автофорум Нева», российские квоты на модификацию невелики, поэтому на дилерских складах «купешек» либо считанные единицы, либо вообще нет. С версией GLE Coupe продавцы чаще всего работают под заказ, срок реализации которого составляет, в среднем, 4-5 месяцев («собираете» с дилером машину, вносите 50 000 руб. предоплаты и ждете). При этом такая картина не везде.
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GLE Coupe берут охотнее классического внедорожника. Это связано с модой на данный тип кузова и некоторым дефицитом модели. Клиенты, приобретающие GLE Coupe. более обеспеченные и модные. Как правило, это прогрессивные люди возрастом 30-45 лет, большей частью девушки. На обычные GLE круг покупателей гораздо шире, так как автомобиль универсальнее и практичнее по своей компоновке кузова.
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Кирилл Афанасьев, исполнительный директор а/ц «Вагнер» (Mercedes-Benz)
Классические внедорожники GLE на дилерских площадках есть практически всегда; выбрать, в общем-то, есть из чего. И это нам подтвердили в д/ц «Олимп Нева». Потому, наверное, такие версии встречаются в трафике гораздо чаще «купейных» собратьев. Плюс, конечно же, цена вопроса: стартовая стоимость 3-литрового 249-сильного дизельного внедорожника GLE 350 d 4MATIC «Особая серия» - 4 370 000 руб., в то время как аналогичное по мощности и оснащению купе обойдется в 5 040 000 руб.
То есть за красоту и эстетику доплачиваем 670 000 руб. Стоит оно того? Каждый, как это водится, решает по-своему. При этом у классического внедорожного кузова GLE есть еще более доступная 2,1-литровая 204-сильная версия - GLE 250 d 4MATIC «Особая серия», за которую просят 4 030 000 руб., то есть на 1 млн меньше, чем за базовую GLE Coupe. В зависимости же от комплектации, как заметил г-н Афанасьев, стоимость версии «купе», как правило, на 1-1,5 млн руб. дороже обычного внедорожника.
GLE Coupe продается в версиях AMG или со стилизованным AMG спортивным пакетом. Стоимость варьируется от 6 210 000 до 8 770 000 руб. Обычный GLE доступен в различных комплектациях, так как поклонники модели более разносторонние, подчеркнул представитель д/ц «Вагнер». В автосалоне «Автофорум Нева» акцентировали внимание на том, что клиенты чаще всего заказывают «спортивный» пакет, куда входят колеса R21, стеклянная крыша, металлические пороги и прочие позиции. Кроме того, востребована такая опция, как подогрев руля (в «спорт»-пакет не входит).
В техническом плане автомобили абсолютно идентичны. Несущий кузов - из высокопрочных сталей с добавлением алюминиевых деталей. Подвеска полностью независимая: спереди – двойные поперечные рычаги, сзади – многорычажная схема. На всех колесах используются дисковые тормоза (спереди вентилируемые). Реечный рулевой механизм получил в качестве помощника электроусилитель с изменяемым передаточным отношением. Опционально GLE Coupe можно снабдить адаптивной пневмоподвеской для всех 4 колес (у баварского конкурента - только задняя пневмосхема), а также дополнить активными стабилизаторами поперечной устойчивости.
|Mercedes Benz GLE AMG GLE 63S 4Matic 5.5 АТ
|5.5 л, 585 л.с
|автоматическая 7-ступенчатая
|0-100 - 4.2 с, 250 км/ч
|4819 x 1935 x 1796 мм
|полный
|АИ-98, 11.8 л на 100 км
|8 180 000 руб
|Все характеристики
Сильная сторона GLE Внедорожник – уже упомянутая нами в начале практичность: объем багажника тут: 690-2010 литров. В грузовом отсеке может находиться как полноразмерное запасное колесо, так и ресивер пневмоподвески с ремкомплектом, все зависит от комплектации. Объемность «кладовки» купейного варианта, с его пологим задним скосом задней двери, ниже, и это притом, что «модник» длиннее «классика» (4 900 мм против 4 819 мм).
Интерьеры «родственников» оформлены практически в одном ключе. За исключением, быть может, единичных нюансов. По словам продавцов, у GLE Coupe иной руль, больше «дерева» в отделке в верхних комплектация, а также слегка переработанная система мультимедиа. В любом случае хозяина встречают уют и благородство, с красивой и продуманной комбинацией приборов с 2 «колодцами. За исключением самых базовых версий, кругом высококлассные материалы - дорогая кожа, натуральное дерево и алюминий.
У каждого из наших героев 9 аэрбегов, ESP, ABS с EBD, 2-зонный «климат», круиз-контроль, аудиосистема с 8-ю динамиками, Start-Stop, передние кресла с подогревом и электрорегулировкам и пр. В топовых версиях - кожаная отделка салона, адаптивное освещение, передние и задние датчики парковки, автоматическая парковка, система предотвращения столкновений и т.п. Стоимость техобслуживания – в среднем, 20 000 руб.
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