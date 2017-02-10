10 февраля 2017, 19:05

Mercedes-Benz готов к созданию электромобилей AMG

Компания Mercedes-Benz не исключает возможности появления электромобилей под брендом AMG, передают СМИ со ссылкой на Олу Каллениуса, члена правления концерна Daimler, ответственного за научные исследования и опытно-конструкторские разработки.
«Не думаю, что электрификация и бренд AMG являются абсолютными противоположностями, - заявил Олу Каллениус. - Не исключено, что появятся электромобили AMG или AMG-версии моделей электрического суббренда EQ».
 
Бренд рассматривает возможность создания гибридных моделей AMG и полностью электрических версий. Напомним, что в 2013 году AMG уже выпускал ограниченным тиражом спорткар Mercedes-Benz SLS Electric Drive.
 
По мнению эксперта, это было хорошим опытом: «SLS Electric Drive стал своеобразным исследовательским проектом для AMG, чтобы изучить электромобили. Появление нового электромобиля AMG - всего лишь вопрос времени, мы постепенно идем к этому».
Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес

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Mercedes-Benz готов к созданию электромобилей AMG
«Не думаю, что электрификация и бренд AMG являются абсолютными противоположностями, - заявил Олу Каллениус. - Не исключено, что появятся электромобили AMG или AMG-версии моделей электрического суббренда EQ». Бренд рассматривает возможность создания гибридных моделей AMG и полностью электрических версий. Напомним, что в 2013 году AMG уже выпускал ограниченным тиражом спорткар Mercedes-Benz SLS Electric Drive. По мнению эксперта, это было хорошим опытом: «SLS Electric Drive стал своеобразным исследовательским проектом для AMG, чтобы изучить электромобили. Появление нового электромобиля AMG - всего лишь вопрос времени, мы постепенно идем к этому».
2017-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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