Mercedes-Benz готов к созданию электромобилей AMG

Компания Mercedes-Benz не исключает возможности появления электромобилей под брендом AMG, передают СМИ со ссылкой на Олу Каллениуса, члена правления концерна Daimler, ответственного за научные исследования и опытно-конструкторские разработки.
«Не думаю, что электрификация и бренд AMG являются абсолютными противоположностями, - заявил Олу Каллениус. - Не исключено, что появятся электромобили AMG или AMG-версии моделей электрического суббренда EQ».
Бренд рассматривает возможность создания гибридных моделей AMG и полностью электрических версий. Напомним, что в 2013 году AMG уже выпускал ограниченным тиражом спорткар Mercedes-Benz SLS Electric Drive.
По мнению эксперта, это было хорошим опытом: «SLS Electric Drive стал своеобразным исследовательским проектом для AMG, чтобы изучить электромобили. Появление нового электромобиля AMG - всего лишь вопрос времени, мы постепенно идем к этому».
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме.
я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
«Не думаю, что электрификация и бренд AMG являются абсолютными противоположностями, - заявил Олу Каллениус. - Не исключено, что появятся электромобили AMG или AMG-версии моделей электрического суббренда EQ». Бренд рассматривает возможность создания гибридных моделей AMG и полностью электрических версий. Напомним, что в 2013 году AMG уже выпускал ограниченным тиражом спорткар Mercedes-Benz SLS Electric Drive. По мнению эксперта, это было хорошим опытом: «SLS Electric Drive стал своеобразным исследовательским проектом для AMG, чтобы изучить электромобили. Появление нового электромобиля AMG - всего лишь вопрос времени, мы постепенно идем к этому».
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