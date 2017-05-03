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3 мая 2017, 08:29

Mercedes-Benz готовит новые версии G-Class

Дилеры уже сейчас принимают предварительные заказы на новинку, но клиентам новые версии G-Class доставят не раньше осени. Цена новинок уже определена - 110 000 евро и 163 000 евро.
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Одна из новых версий Designo manufaktur Edition будет предлагаться для моделей G350d и G500. Модификация будет выпускаться в 3 новых цветах, которые обозначены как «черный обсидиановый», «мистический белый» и «магматический красный». Помимо кузова новый облик – под стать ему – приобретут и элементы салона. По некоторым данным, новинка обойдется покупателям минимум в 110 0000 евро.
 
Вторым вариантом станет Exclusive Edition, который будет выпускаться для G63 и G65. Автомобиль будут отличать декоративные защитные элементы. За такую версию покупателю, по некоторым данным, придется отдать от 163 000 евро.
 
Добавим, что по последним данным, Mercedes-Benz откажется от двухместного купе-кабриолета SLC. В линейке моделей освободившуюся нишу, вероятно, займут кабриолеты Mercedes-Benz C-Class Convertible и Mercedes-Benz E-Class Convertible. Также есть информация, что таким образом Mercedes-Benz планирует существенно расширить модельный ряд и расположиться во всех нишах рынка, составив конкуренцию BMW и Audi.
 
Также не исключено, что с выходом нового поколения SL и AMG GT компания откажется от купе и кабриолета на базе S-Class.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz G-класс AMG G65 6.0 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин630
Объем двигателя5980
Тип трансмисииавтоматическая 7-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл22.7
Загородный цикл13.7
Смешанный цикл17.0
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес Г класс

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Взял новый Гелик 350 cdi . До этого ездил на кайенне ( 2011 , дизель ) . Конечно на трассе поршак быстрее , но Гелик вполне хорош на 120 по трассе, но самое - это дизайн гелика, как и 911 - это непревзойденная классика. А кайенны И так далее- это маркетинг. Гелик - это то, что осталось от Мерседеса ...
Дмитрий
Тест-драйв Mercedes GLK и G-класса
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
Феликс
A6113500126 Сателлиты переднего редуктора Гелендваген G-class 500
| Кому: merce-most 20800rub
merce-most
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Mercedes-Benz готовит новые версии G-Class
Одна из новых версий Designo manufaktur Edition будет предлагаться для моделей G350d и G500. Модификация будет выпускаться в 3 новых цветах, которые обозначены как «черный обсидиановый», «мистический белый» и «магматический красный». Помимо кузова новый облик – под стать ему – приобретут и элементы салона. По некоторым данным, новинка обойдется покупателям минимум в 110 0000 евро. Вторым вариантом станет Exclusive Edition, который будет выпускаться для G63 и G65. Автомобиль будут отличать декоративные защитные элементы. За такую версию покупателю, по некоторым данным, придется отдать от 163 000 евро. Добавим, что по последним данным, Mercedes-Benz откажется от двухместного купе-кабриолета SLC. В линейке моделей освободившуюся нишу, вероятно, займут кабриолеты Mercedes-Benz C-Class Convertible и Mercedes-Benz E-Class Convertible. Также есть информация, что таким образом Mercedes-Benz планирует существенно расширить модельный ряд и расположиться во всех нишах рынка, составив конкуренцию BMW и Audi. Также не исключено, что с выходом нового поколения SL и AMG GT компания откажется от купе и кабриолета на базе S-Class.
2017-05-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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