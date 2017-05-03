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3 мая 2017, 08:29
Mercedes-Benz готовит новые версии G-Class
Дилеры уже сейчас принимают предварительные заказы на новинку, но клиентам новые версии G-Class доставят не раньше осени. Цена новинок уже определена - 110 000 евро и 163 000 евро.
Одна из новых версий Designo manufaktur Edition будет предлагаться для моделей G350d и G500. Модификация будет выпускаться в 3 новых цветах, которые обозначены как «черный обсидиановый», «мистический белый» и «магматический красный». Помимо кузова новый облик – под стать ему – приобретут и элементы салона. По некоторым данным, новинка обойдется покупателям минимум в 110 0000 евро.
Вторым вариантом станет Exclusive Edition, который будет выпускаться для G63 и G65. Автомобиль будут отличать декоративные защитные элементы. За такую версию покупателю, по некоторым данным, придется отдать от 163 000 евро.
Добавим, что по последним данным, Mercedes-Benz откажется от двухместного купе-кабриолета SLC. В линейке моделей освободившуюся нишу, вероятно, займут кабриолеты Mercedes-Benz C-Class Convertible и Mercedes-Benz E-Class Convertible. Также есть информация, что таким образом Mercedes-Benz планирует существенно расширить модельный ряд и расположиться во всех нишах рынка, составив конкуренцию BMW и Audi.
Также не исключено, что с выходом нового поколения SL и AMG GT компания откажется от купе и кабриолета на базе S-Class.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz G-класс AMG G65 6.0 AT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|630
|Объем двигателя
|5980
|Тип трансмисии
|автоматическая 7-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|22.7
|Загородный цикл
|13.7
|Смешанный цикл
|17.0
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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