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27 апреля 2017, 16:37

Mercedes-Benz откажется от модели SLC

Компания Mercedes-Benz намерена отказаться от двухместного купе-кабриолета SLC, судя по тому, что заявлено об отсутствии рестайлинга. Уже есть претенденты из числа моделей марки, которые могут занять данную нишу.
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Учитывая то, что модель была представлена публично в 2015 году, можно сказать, что снимать с производства кабриолет в ближайшие 2 года вряд ли будут. Тем не менее, в линейке моделей освободившуюся нишу, вероятно, займут кабриолеты Mercedes-Benz C-Class Convertible и Mercedes-Benz E-Class Convertible. Также есть информация, что таким образом Mercedes-Benz планирует существенно расширить модельный ряд и расположиться во всех нишах рынка, составив конкуренцию BMW и Audi.
 
На данный момент модель SLC является одним из самых доступных кабриолетов с жестким верхом, однако покупатели всё чаще отдают предпочтение моделям с мягкой складной. Одновременно многие клиенты предпочитают компоновку 2+2, в то время как SLC предложен исключительно в двухместном исполнении.
Также не исключено, что с выходом нового поколения SL и AMG GT компания откажется от купе и кабриолета на базе S-Class.
 
По инсайдерской информации, инженеры Mercedes-Benz готовят совершенно новую открытую модель, которая будет оснащена мягкой складной крышей и четырехместной компоновкой салона.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz SLC AMG SLC 43 3.0 ATMercedes Benz SLC AMG SLC 43 3.0 AT
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовкабриолет кабриолет
Количество дверей/мест2/2 2/2
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин367 367
Объем двигателя2996 2996
Тип трансмисииавтоматическая, 9-ступенчатая автоматическая, 9-ступенчатая
Приводзадний задний
Городской цикл10.7 10.7
Загородный цикл6.2 6.2
Смешанный цикл7.8 7.8
ТопливоАИ-98 АИ-98
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Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес СЛЦ

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Отзывы по теме
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В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
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Mercedes-Benz откажется от модели SLC
Учитывая то, что модель была представлена публично в 2015 году, можно сказать, что снимать с производства кабриолет в ближайшие 2 года вряд ли будут. Тем не менее, в линейке моделей освободившуюся нишу, вероятно, займут кабриолеты Mercedes-Benz C-Class Convertible и Mercedes-Benz E-Class Convertible. Также есть информация, что таким образом Mercedes-Benz планирует существенно расширить модельный ряд и расположиться во всех нишах рынка, составив конкуренцию BMW и Audi. На данный момент модель SLC является одним из самых доступных кабриолетов с жестким верхом, однако покупатели всё чаще отдают предпочтение моделям с мягкой складной. Одновременно многие клиенты предпочитают компоновку 2+2, в то время как SLC предложен исключительно в двухместном исполнении.Также не исключено, что с выходом нового поколения SL и AMG GT компания откажется от купе и кабриолета на базе S-Class. По инсайдерской информации, инженеры Mercedes-Benz готовят совершенно новую открытую модель, которая будет оснащена мягкой складной крышей и четырехместной компоновкой салона.
2017-04-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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