29 июня 2017, 16:39

Mercedes-Benz отзывает C-Class и G-Class

Mercedes-Benz принял решение отозвать 3408 своих автомобилей, которые были проданы на российском авторынке. Речь идет о внедорожниках G-Class, реализованных в период с 2012 года и по сей день, а также о C-Class 2013-2014 года.
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Как сообщает Росстандарт, причиной этому стала недостаточная затяжка болтового соединения муфты рулевого вала, которая может привести к усилению износа зубцов карданного шарнира при повышенной нагрузке.

В ближайшее время владельцев машин, попадающих под сервисную акцию, уведомят о необходимости приехать на сервис. На всех отзываемых автомобилях проведут проверку узла и при необходимости заменят карданный шарнир рулевого управления. Расходы на сервисные работы берет на себя компания.

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Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz C-класс C 300 4MATIC BlueEFFICIENCY 2.1 ATMercedes Benz G-класс 5.0 AT
Год выпуска, с2011 2006
Год выпуска, по2014 2012
Кузовседан внедорожник 5 дв.
Количество дверей/мест 5
Тип двигателя бензин
Мощность, л.с./ об/мин204 296 / 218 при 5500
Объем двигателя 4966
Тип трансмисии автомат 7
Приводполный полный
Городской цикл6.9 20.6
Загородный цикл5.0 12.5
Смешанный цикл 15.5
Топливодизель АИ-98
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Отзывы по теме
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Mercedes-Benz отзывает C-Class и G-Class
Как сообщает Росстандарт, причиной этому стала недостаточная затяжка болтового соединения муфты рулевого вала, которая может привести к усилению износа зубцов карданного шарнира при повышенной нагрузке.В ближайшее время владельцев машин, попадающих под сервисную акцию, уведомят о необходимости приехать на сервис. На всех отзываемых автомобилях проведут проверку узла и при необходимости заменят карданный шарнир рулевого управления. Расходы на сервисные работы берет на себя компания.{{vote_95}}
2017-06-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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