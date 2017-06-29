29 июня 2017, 16:39
Mercedes-Benz отзывает C-Class и G-Class
Mercedes-Benz принял решение отозвать 3408 своих автомобилей, которые были проданы на российском авторынке. Речь идет о внедорожниках G-Class, реализованных в период с 2012 года и по сей день, а также о C-Class 2013-2014 года.
Как сообщает Росстандарт, причиной этому стала недостаточная затяжка болтового соединения муфты рулевого вала, которая может привести к усилению износа зубцов карданного шарнира при повышенной нагрузке.
В ближайшее время владельцев машин, попадающих под сервисную акцию, уведомят о необходимости приехать на сервис. На всех отзываемых автомобилях проведут проверку узла и при необходимости заменят карданный шарнир рулевого управления. Расходы на сервисные работы берет на себя компания.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz C-класс C 300 4MATIC BlueEFFICIENCY 2.1 AT
|Mercedes Benz G-класс 5.0 AT
|Год выпуска, с
|2011
|2006
|Год выпуска, по
|2014
|2012
|Кузов
|седан
|внедорожник 5 дв.
|Количество дверей/мест
|5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|204
|296 / 218 при 5500
|Объем двигателя
|4966
|Тип трансмисии
|автомат 7
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|6.9
|20.6
|Загородный цикл
|5.0
|12.5
|Смешанный цикл
|15.5
|Топливо
|дизель
|АИ-98
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