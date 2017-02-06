6 февраля 2017, 10:43

Mercedes-Benz озвучил цены новых GLA, E-Class и AMG E 63

Обновленный прайс доступен на официальном сайте марки. Стоимость новинок составляет от 2 170 000 рублей до 4 870 000 рублей, в зависимости от комплектаций.
Цена «Особой серии» нового внедорожника GLA в России начинается от 2 170 000 рублей. За версию GLA 250 4MATIC придется выложить 2 460 000 рублей, а за «спортивную» комплектацию AMG GLA 45 4MATIC – 3 230 000 рублей.
 
Ценник седана AMG E63 4MATIC+ «Особая серия» установлен на уровне 6 900 000 рублей. Версия повышенной мощности AMG E 63 S 4MATIC+ оценена в 7 500 000 рублей.
 
Кроме того, автопроизводитель объявил рублевую стоимость нового купе E-Class. Цена стартовой версии E 200 Avantgarde – 3 240 000 рублей, E 300 Avantgarde обойдется покупателям в 3 730 000 рублей. Спортивная версия E 200 стоит 3 790 000 рублей, а E 300 Sport - 4 030 000 рублей. Ценник полноприводного купе E 400 4MATIC Sport составляет 4 870 000 рублей.
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Отзывы по теме
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В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
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Mercedes-Benz озвучил цены новых GLA, E-Class и AMG E 63
Цена «Особой серии» нового внедорожника GLA в России начинается от 2 170 000 рублей. За версию GLA 250 4MATIC придется выложить 2 460 000 рублей, а за «спортивную» комплектацию AMG GLA 45 4MATIC – 3 230 000 рублей. Ценник седана AMG E63 4MATIC+ «Особая серия» установлен на уровне 6 900 000 рублей. Версия повышенной мощности AMG E 63 S 4MATIC+ оценена в 7 500 000 рублей. Кроме того, автопроизводитель объявил рублевую стоимость нового купе E-Class. Цена стартовой версии E 200 Avantgarde – 3 240 000 рублей, E 300 Avantgarde обойдется покупателям в 3 730 000 рублей. Спортивная версия E 200 стоит 3 790 000 рублей, а E 300 Sport - 4 030 000 рублей. Ценник полноприводного купе E 400 4MATIC Sport составляет 4 870 000 рублей.
2017-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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