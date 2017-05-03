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3 мая 2017, 13:31

Mercedes-Benz подготовил дизайнерские внедорожники

В модельной линейке Mercedes-Benz появились новые варианты «Гелендвагенов». Компания выпустила особые модификации G-Class — designo manufaktur Edition и Exclusive Edition.
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Первый из списка внедорожник отличается черными корпусами зеркал заднего вида, кожухом запасного колеса, решеткой  радиатора и 19-дюймовыми колесными дисками. При этом кузов может быть не только черным, но также красным (Designo Magma Red) и белым (Designo Mystic White). Такое оформление предлагается для модификаций G 350 d и G 500. Стоимость машин составляет 109 800 и 121 600 евро соответственно.

Mercedes Benz G-класс
Выпускается с 1996 г.
Новый от 6 650 000 до 21 000 000 Р
Объявлений: 96
Отзывов: 4

Exclusive Edition имеет кузов матового серого цвета, 21-дюймовые колеса, наклейки на кузове, а также 2-цветную кожаную отделку салона, для которой доступно 6 цветовых решений. Такое исполнение могут получить топовые G 63 и G 65, а стоимость их составит 163 100 и 287 600 евро.

Салон автомобилей отделают черной кожей Nappa с красной прострочкой. Также внедорожники получат красные ремни безопасности, черно-красный руль, обшитую кожей переднюю панель и крышу. Всего компания намерена выпустить несколько десятков таких внедорожников. Старт продаж пока не намечен.

Дизайн и тюнинг Мерседес Бенц, Мерседес Г класс

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Взял новый Гелик 350 cdi . До этого ездил на кайенне ( 2011 , дизель ) . Конечно на трассе поршак быстрее , но Гелик вполне хорош на 120 по трассе, но самое - это дизайн гелика, как и 911 - это непревзойденная классика. А кайенны И так далее- это маркетинг. Гелик - это то, что осталось от Мерседеса ...
Дмитрий
Тест-драйв Mercedes GLK и G-класса
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
Феликс
A6113500126 Сателлиты переднего редуктора Гелендваген G-class 500
| Кому: merce-most 20800rub
merce-most
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Mercedes-Benz подготовил дизайнерские внедорожники
Первый из списка внедорожник отличается черными корпусами зеркал заднего вида, кожухом запасного колеса, решеткой  радиатора и 19-дюймовыми колесными дисками. При этом кузов может быть не только черным, но также красным (Designo Magma Red) и белым (Designo Mystic White). Такое оформление предлагается для модификаций G 350 d и G 500. Стоимость машин составляет 109 800 и 121 600 евро соответственно. {{model_813}} Exclusive Edition имеет кузов матового серого цвета, 21-дюймовые колеса, наклейки на кузове, а также 2-цветную кожаную отделку салона, для которой доступно 6 цветовых решений. Такое исполнение могут получить топовые G 63 и G 65, а стоимость их составит 163 100 и 287 600 евро.Салон автомобилей отделают черной кожей Nappa с красной прострочкой. Также внедорожники получат красные ремни безопасности, черно-красный руль, обшитую кожей переднюю панель и крышу. Всего компания намерена выпустить несколько десятков таких внедорожников. Старт продаж пока не намечен.
2017-05-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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