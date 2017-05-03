Mercedes-Benz подготовил дизайнерские внедорожники
Первый из списка внедорожник отличается черными корпусами зеркал заднего вида, кожухом запасного колеса, решеткой радиатора и 19-дюймовыми колесными дисками. При этом кузов может быть не только черным, но также красным (Designo Magma Red) и белым (Designo Mystic White). Такое оформление предлагается для модификаций G 350 d и G 500. Стоимость машин составляет 109 800 и 121 600 евро соответственно.
Exclusive Edition имеет кузов матового серого цвета, 21-дюймовые колеса, наклейки на кузове, а также 2-цветную кожаную отделку салона, для которой доступно 6 цветовых решений. Такое исполнение могут получить топовые G 63 и G 65, а стоимость их составит 163 100 и 287 600 евро.
Салон автомобилей отделают черной кожей Nappa с красной прострочкой. Также внедорожники получат красные ремни безопасности, черно-красный руль, обшитую кожей переднюю панель и крышу. Всего компания намерена выпустить несколько десятков таких внедорожников. Старт продаж пока не намечен.
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