9 января 2017, 11:29

Mercedes-Benz презентовал в Детройте GLA и GLA 45

В обновленной GLA заменена передняя оптика, немного изменился бампер, а задние фары стали тонированными. При этом были улучшены аэродинамические свойства машины.
В GLA 45 также изменился передний бампер, у него появились большие воздухозборники. Увеличен и спойлер.
 
Добавим, уже несколько месяцев инженеры марки работают над новым компактным кроссовером, который займет в модельном ряду бренда место между GLA и GLK. Автомобиль строят на платформе A-Class и GLA-Class.
 
В гамму моторов машины войдут бензиновые и дизельные 2-литровые турбированные агрегаты с 4 цилиндрами. Мощность их в зависимости от варианта исполнения составит от 160 до 190 л.с. Помимо этого, покупателям предложат «заряженную» версию с двигателем 400 л.с. Привод – передний или полный. За доплату владельцам предложат установить подключаемый задний мост и автоматическую коробку передач.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz GLA AMG GLA 45 4Matic 2.0 AMT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин381
Объем двигателя1991
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл9.6
Загородный цикл6.1
Смешанный цикл7.4
ТопливоАИ-98
Все характеристики
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Mercedes-Benz презентовал в Детройте GLA и GLA 45
В GLA 45 также изменился передний бампер, у него появились большие воздухозборники. Увеличен и спойлер. Добавим, уже несколько месяцев инженеры марки работают над новым компактным кроссовером, который займет в модельном ряду бренда место между GLA и GLK. Автомобиль строят на платформе A-Class и GLA-Class. В гамму моторов машины войдут бензиновые и дизельные 2-литровые турбированные агрегаты с 4 цилиндрами. Мощность их в зависимости от варианта исполнения составит от 160 до 190 л.с. Помимо этого, покупателям предложат «заряженную» версию с двигателем 400 л.с. Привод – передний или полный. За доплату владельцам предложат установить подключаемый задний мост и автоматическую коробку передач.
2017-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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