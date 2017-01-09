Mercedes-Benz презентовал в Детройте GLA и GLA 45

В обновленной GLA заменена передняя оптика, немного изменился бампер, а задние фары стали тонированными. При этом были улучшены аэродинамические свойства машины.
В GLA 45 также изменился передний бампер, у него появились большие воздухозборники. Увеличен и спойлер.
Добавим, уже несколько месяцев инженеры марки работают над новым компактным кроссовером, который займет в модельном ряду бренда место между GLA и GLK. Автомобиль строят на платформе A-Class и GLA-Class.
В гамму моторов машины войдут бензиновые и дизельные 2-литровые турбированные агрегаты с 4 цилиндрами. Мощность их в зависимости от варианта исполнения составит от 160 до 190 л.с. Помимо этого, покупателям предложат «заряженную» версию с двигателем 400 л.с. Привод – передний или полный. За доплату владельцам предложат установить подключаемый задний мост и автоматическую коробку передач.
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме.
я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
В GLA 45 также изменился передний бампер, у него появились большие воздухозборники. Увеличен и спойлер. Добавим, уже несколько месяцев инженеры марки работают над новым компактным кроссовером, который займет в модельном ряду бренда место между GLA и GLK. Автомобиль строят на платформе A-Class и GLA-Class. В гамму моторов машины войдут бензиновые и дизельные 2-литровые турбированные агрегаты с 4 цилиндрами. Мощность их в зависимости от варианта исполнения составит от 160 до 190 л.с. Помимо этого, покупателям предложат «заряженную» версию с двигателем 400 л.с. Привод – передний или полный. За доплату владельцам предложат установить подключаемый задний мост и автоматическую коробку передач.
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