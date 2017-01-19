19 января 2017, 19:15

Mercedes-Benz приступил к тестам обновленного C-Class

Дебют новинки ожидается в 2017 году. После рестайлинга C-Class должен получить новые бампера, подкорректированную оптику и решетку радиатора, а также большее количество хромированных элементов в экстерьере.
В салоне ожидается появление нового руля, переработанной панели приборов и сенсорного тачпада на центральном тоннеле для управления мультимедийной системой.
 
Предполагается, что в линейке моторов сохранится нынешний турбированный бензиновый двигатель, а 2,1-литровый дизельный мотор должен быть заменен на новый 2-литровый агрегат Mercedes-Benz E-Class.
Напомним, в России текущее поколение Mercedes-Benz C-Class стоит от 2 100 000 тысяч рублей.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz C-класс С180 Sport 1.6 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1595
Тип трансмисииавтоматическая 7-ступенчатая
Приводзадний
Городской цикл7.2
Загородный цикл4.9
Смешанный цикл5.9
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz C-klasse
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
Владимир Александрович
Mercedes-Benz C-Class нового поколения засветился во время тестов
Даймлер-бенц, Мерседес, Брабус, Майбах, АМГ и все производные торговые марки и модели, никогда в рекламе не нуждались. Высшая оценка спецами от Топ-Гир - автомобиль времен и народов. Самая консервативная компания по внедрению новинок, всегда остается законодателем моды в автомобилестроении, все новое ...
BorodaRU
Отзыв о Mercedes Benz C-класс 2004 года
. очень резвый и экономичный мерседес. супер семейный авто. комфортабельный удобный раскладывающие задние сиденья.
lelik1980
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Mercedes-Benz приступил к тестам обновленного C-Class
В салоне ожидается появление нового руля, переработанной панели приборов и сенсорного тачпада на центральном тоннеле для управления мультимедийной системой. Предполагается, что в линейке моторов сохранится нынешний турбированный бензиновый двигатель, а 2,1-литровый дизельный мотор должен быть заменен на новый 2-литровый агрегат Mercedes-Benz E-Class.Напомним, в России текущее поколение Mercedes-Benz C-Class стоит от 2 100 000 тысяч рублей.
2017-01-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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