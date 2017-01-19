Mercedes-Benz приступил к тестам обновленного C-Class
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Дебют новинки ожидается в 2017 году. После рестайлинга C-Class должен получить новые бампера, подкорректированную оптику и решетку радиатора, а также большее количество хромированных элементов в экстерьере.
В салоне ожидается появление нового руля, переработанной панели приборов и сенсорного тачпада на центральном тоннеле для управления мультимедийной системой.
Предполагается, что в линейке моторов сохранится нынешний турбированный бензиновый двигатель, а 2,1-литровый дизельный мотор должен быть заменен на новый 2-литровый агрегат Mercedes-Benz E-Class.
Напомним, в России текущее поколение Mercedes-Benz C-Class стоит от 2 100 000 тысяч рублей.
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Mercedes-Benz приступил к тестам обновленного C-Class
В салоне ожидается появление нового руля, переработанной панели приборов и сенсорного тачпада на центральном тоннеле для управления мультимедийной системой. Предполагается, что в линейке моторов сохранится нынешний турбированный бензиновый двигатель, а 2,1-литровый дизельный мотор должен быть заменен на новый 2-литровый агрегат Mercedes-Benz E-Class.Напомним, в России текущее поколение Mercedes-Benz C-Class стоит от 2 100 000 тысяч рублей.
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