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25 апреля 2017, 14:06

Mercedes-Benz разработал аккумулятор, «как у Tesla»

Новое приспособление, как рассчитывают разработчики, найдет применение не только в автомобиле, как у Tesla, но и в быту. За счет этого предполагается расширить аудиторию бренда.
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Блок Energy, разработанный Mercedes-Benz, может пригодиться владельцам частных домов. Если один аккумулятор литий-ионного типа может запасать энергию в размере 2,5 кВт/ч максимум, то новое устройство от автомобилестроителя способно аккумулировать до 20 кВт/ч, то есть в 8 раз больше энергии. В компании готовы предложить покупателям и более ёмкие аккумуляторы, но для промышленного использования.
 
Цена устройства будет зависеть от комплектующих, среди которых солнечные батареи и ячейки, инвертор и система управления потреблением электроэнергии. Стоимость базового приспособления от Tesla Powerwall, способного аккумулировать 13,5 кВт/ч, составляет 5 500 долларов.
 
Отметим, что сообщение о разработке нового аккумулятора компанией Mercedes-Benz появилась спустя сутки после того, как Tesla заявила о внедрении нового вида зарядных станций.
 
Инженеры бренда решили, что автомобилям не только нужно будет зарядить свои аккумуляторы во время остановки, но и понизить температуру топливных элементов и деталей двигателя. Так что на своих зарядных станциях компания намерена создать платформы с индуктивной зарядкой. Заехав на одну из них, электромобиль сможет сообщить станции, скажем, через Bluetooth, показатели заряда, температуру аккумуляторов и время зарядки. Зарядная станция сама рассчитает режим скорости зарядки, и, если он будет высоким, то в дело вступят внешние охлаждающие станции Tesla, которые смогут охладить нагревающиеся во время активной передачи тока элементы.
Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес

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Mercedes-Benz разработал аккумулятор, «как у Tesla»
Блок Energy, разработанный Mercedes-Benz, может пригодиться владельцам частных домов. Если один аккумулятор литий-ионного типа может запасать энергию в размере 2,5 кВт/ч максимум, то новое устройство от автомобилестроителя способно аккумулировать до 20 кВт/ч, то есть в 8 раз больше энергии. В компании готовы предложить покупателям и более ёмкие аккумуляторы, но для промышленного использования. Цена устройства будет зависеть от комплектующих, среди которых солнечные батареи и ячейки, инвертор и система управления потреблением электроэнергии. Стоимость базового приспособления от Tesla Powerwall, способного аккумулировать 13,5 кВт/ч, составляет 5 500 долларов. Отметим, что сообщение о разработке нового аккумулятора компанией Mercedes-Benz появилась спустя сутки после того, как Tesla заявила о внедрении нового вида зарядных станций. Инженеры бренда решили, что автомобилям не только нужно будет зарядить свои аккумуляторы во время остановки, но и понизить температуру топливных элементов и деталей двигателя. Так что на своих зарядных станциях компания намерена создать платформы с индуктивной зарядкой. Заехав на одну из них, электромобиль сможет сообщить станции, скажем, через Bluetooth, показатели заряда, температуру аккумуляторов и время зарядки. Зарядная станция сама рассчитает режим скорости зарядки, и, если он будет высоким, то в дело вступят внешние охлаждающие станции Tesla, которые смогут охладить нагревающиеся во время активной передачи тока элементы.
2017-04-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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