Mercedes-Benz S600 Royale замечен на тестах

Седан выполнен в единственном экземпляре, но в стиле классических моделей S-Class W111 и W112. Информация о создателях остается в секрете. По неподтвержденным данным, над S600 Royale трудился Генрик Фискер.
Другие источники говорят о том, что премиальный седан стал результатом работы тюнинг-ателье Carlsson.
Известно, что автомобиль получил ряд современных дизайнерских решений, которые уже использованы в моделях AMG и SLS.
В основе Mercedes-Benz S600 Royale лежит кузов W222, что позволяет предположить, что под капотом седана расположился силовой агрегат объёмом 6,0 литра в 530 л.с.
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме.
я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
Другие источники говорят о том, что премиальный седан стал результатом работы тюнинг-ателье Carlsson. Известно, что автомобиль получил ряд современных дизайнерских решений, которые уже использованы в моделях AMG и SLS. В основе Mercedes-Benz S600 Royale лежит кузов W222, что позволяет предположить, что под капотом седана расположился силовой агрегат объёмом 6,0 литра в 530 л.с.
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