20 декабря 2016, 15:06

Mercedes-Benz S600 Royale замечен на тестах

Седан выполнен в единственном экземпляре, но в стиле классических моделей S-Class W111 и W112. Информация о создателях остается в секрете. По неподтвержденным данным, над S600 Royale трудился Генрик Фискер.
Другие источники говорят о том, что премиальный седан стал результатом работы тюнинг-ателье Carlsson. 
Известно, что автомобиль получил ряд современных дизайнерских решений, которые уже использованы в моделях AMG и SLS.
 
В основе Mercedes-Benz S600 Royale лежит кузов W222, что позволяет предположить, что под капотом седана расположился силовой агрегат объёмом 6,0 литра в 530 л.с.

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Mercedes-Benz S600 Royale замечен на тестах
Другие источники говорят о том, что премиальный седан стал результатом работы тюнинг-ателье Carlsson. Известно, что автомобиль получил ряд современных дизайнерских решений, которые уже использованы в моделях AMG и SLS. В основе Mercedes-Benz S600 Royale лежит кузов W222, что позволяет предположить, что под капотом седана расположился силовой агрегат объёмом 6,0 литра в 530 л.с.
2016-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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