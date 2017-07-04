4 июля 2017, 17:00
Mercedes-Benz S-Класс выехал с завода без помощи водителя. Видео
Обновленный седан Mercedes-Benz S-Класс получил систему автономного вождения, благодаря которой смог самостоятельно покинуть сборочное предприятие в Зиндельфингене.
В автомобиле находился член правления Mercedes-Benz Маркус Шафер, однако топ-менеджер не помогал машине выезжать с завода. Седан полностью самостоятельно маневрирует, ускоряется и тормозит. Появится ли эта система на серийной версии модели, пока не сообщается.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz S-класс 600 L 6.0 AT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|530
|Объем двигателя
|5980
|Тип трансмисии
|автоматическая 7-ступенчатая
|Привод
|задний
|Городской цикл
|16.4
|Загородный цикл
|8.4
|Смешанный цикл
|11.3
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Bmw серьезный конкурент
а полноприводной модели не будет???
Уже хочу, продам 2010 и куплю 2012. Мерс он и в Африке мерс.
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