4 июля 2017, 17:00

Mercedes-Benz S-Класс выехал с завода без помощи водителя. Видео

Обновленный седан Mercedes-Benz S-Класс получил систему автономного вождения, благодаря которой смог самостоятельно покинуть сборочное предприятие в Зиндельфингене.
^
В автомобиле находился член правления Mercedes-Benz Маркус Шафер, однако топ-менеджер не помогал машине выезжать с завода. Седан полностью самостоятельно маневрирует, ускоряется и тормозит. Появится ли эта система на серийной версии модели, пока не сообщается.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz S-класс 600 L 6.0 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин530
Объем двигателя5980
Тип трансмисииавтоматическая 7-ступенчатая
Приводзадний
Городской цикл16.4
Загородный цикл8.4
Смешанный цикл11.3
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес С-класс

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz S-класс
Bmw серьезный конкурент
VVasGaL
Стали известны новые подробности о седане Mercedes S-Class с индексом W222
а полноприводной модели не будет???
юрий
Что ожидать от нового S-класса от Mercedes, который появится в 2012 году?
Уже хочу, продам 2010 и куплю 2012. Мерс он и в Африке мерс.
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Benz Автомудрость Mercedes Benz АвтоПитер Mercedes Benz Дизайн и тюнинг Mercedes Benz Новинки и концепт кары Mercedes Benz Новости и акции автосалонов Mercedes Benz Автосалоны и дилеры марки Mercedes Benz Аренда и прокат авто марки Mercedes Benz Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Benz Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes Benz
Главные материалы
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Mercedes Benz S-класс
Объявления о продаже Mercedes Benz S-класс
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль S-класс
Mercedes-Benz S-Класс выехал с завода без помощи водителя. Видео
В автомобиле находился член правления Mercedes-Benz Маркус Шафер, однако топ-менеджер не помогал машине выезжать с завода. Седан полностью самостоятельно маневрирует, ускоряется и тормозит. Появится ли эта система на серийной версии модели, пока не сообщается.
2017-07-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тверь Мурманск Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG