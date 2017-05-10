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10 мая 2017, 17:28
Merсedes-Benz X-Class засветился на видео
Начались дорожные испытания серийной версии первого пикапа Merсedes-Benz - X-Class. Автомобиль должен поступить в продажу на североамериканский авторынок уже до конца текущего года.
Благодаря высокому клиренсу внедорожник сможет преодолевать любое бездорожье, а кузов позволит применять машину для решения многих задач. Немецкие инженеры планируют укомплектовать X-Class дизельным силовым агрегатом, который будет взаимодействовать с автоматической трансмиссией. Речь идет, в частности, о 2,3-литровом моторе мощностью 160 л. с.
Более дорогие модификации получат дизельные и бензиновые моторы V6. Также на выбор покупателям предложат как заднепридные, так и полноприводные модификации.
Cборку X-Class наладят на заводе компании в Барселоне (Испания). Со следующего года автомобиль также пропишется на конвейере предприятия Renault в Кордове (Аргентина). Эти версии и будут продаваться в большинстве европейских стран.
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я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
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