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10 мая 2017, 17:28

Merсedes-Benz X-Class засветился на видео

Начались дорожные испытания серийной версии первого пикапа Merсedes-Benz - X-Class. Автомобиль должен поступить в продажу на североамериканский авторынок уже до конца текущего года.
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Благодаря высокому клиренсу внедорожник сможет преодолевать любое бездорожье, а кузов позволит применять машину для решения многих задач. Немецкие инженеры планируют укомплектовать X-Class дизельным силовым агрегатом, который будет взаимодействовать с автоматической трансмиссией. Речь идет, в частности, о 2,3-литровом моторе мощностью 160 л. с.

Более дорогие модификации получат дизельные и бензиновые моторы V6. Также на выбор покупателям предложат как заднепридные, так и полноприводные модификации.

Cборку X-Class наладят на заводе компании в Барселоне (Испания). Со следующего года автомобиль также пропишется на конвейере предприятия Renault в Кордове (Аргентина). Эти версии и будут продаваться в большинстве европейских стран.

Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес

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Отзывы по теме
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В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
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Merсedes-Benz X-Class засветился на видео
Благодаря высокому клиренсу внедорожник сможет преодолевать любое бездорожье, а кузов позволит применять машину для решения многих задач. Немецкие инженеры планируют укомплектовать X-Class дизельным силовым агрегатом, который будет взаимодействовать с автоматической трансмиссией. Речь идет, в частности, о 2,3-литровом моторе мощностью 160 л. с.Более дорогие модификации получат дизельные и бензиновые моторы V6. Также на выбор покупателям предложат как заднепридные, так и полноприводные модификации.Cборку X-Class наладят на заводе компании в Барселоне (Испания). Со следующего года автомобиль также пропишется на конвейере предприятия Renault в Кордове (Аргентина). Эти версии и будут продаваться в большинстве европейских стран.
2017-05-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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