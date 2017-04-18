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18 апреля 2017, 10:00

MG выпустит электрокупе

На грядущем автосалоне в Шанхае многие автопроизводители продемонстрируют свое направление развития в области создания электрических автомобилей. Британская марка MG, принадлежащая китайской компании SAIC, подготовила для этого прототип купе.
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Пока что производитель опубликовал только тизер модели. Судя по очертаниям кузова, E-Motion представляет собой 4-местный автомобиль с дверями в стиле «крылья чайки». Также концепт получил панорамную крышу, агрессивный обвес кузова с большим диффузором сзади.

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На автосалоне в Шанхае, которые начнет свою работу уже завтра, китайский автопроизводитель SAIC покажет прототип ...
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Под капотом находится полностью электрическая силовая установка, запас хода которой рассчитан на 500 км. С места до 100 км/ч купе разгоняется за 4 секунды, какова максимальная скорость – пока не сообщается. Не исключено, что E-Motion получит серийное продолжение, правда, если на него положительно отреагирует публика.

А вот SAIC покажет в Шанхае прототип электрического кроссовера Vision-E. Что китайцы используют в качестве «начинки», пока не уточняется. Известно лишь, что электрический вседорожник Vision-E также сможет преодолеть на одном запасе батарей порядка 500 км пути.
 

Новинки и концепт кары МГ Авто

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MG выпустит электрокупе
Пока что производитель опубликовал только тизер модели. Судя по очертаниям кузова, E-Motion представляет собой 4-местный автомобиль с дверями в стиле «крылья чайки». Также концепт получил панорамную крышу, агрессивный обвес кузова с большим диффузором сзади.{{material_118843}} Под капотом находится полностью электрическая силовая установка, запас хода которой рассчитан на 500 км. С места до 100 км/ч купе разгоняется за 4 секунды, какова максимальная скорость – пока не сообщается. Не исключено, что E-Motion получит серийное продолжение, правда, если на него положительно отреагирует публика.А вот SAIC покажет в Шанхае прототип электрического кроссовера Vision-E. Что китайцы используют в качестве «начинки», пока не уточняется. Известно лишь, что электрический вседорожник Vision-E также сможет преодолеть на одном запасе батарей порядка 500 км пути.  
2017-04-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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