16 июня 2017, 07:36

Michelin показал «вечные» шины. Видео

Шины с изменяемым дизайном протектора, которые имеют коралловую структуру, представлены только на видеоизображении, «вживую» их никто, кроме производителя, не видел.
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Представленная шина имеет пористую структуру, похожую на коралловые соты, одновременно она является биоразлагаемой и менее шумной, чем традиционная продукция. Michelin намерен в перспективе оснастить новые шины датчиками, которые будут следить за протектором, и информация о замене шины или ее восстановлении будет отображаться на экране автомобиля - по тому же принципу, по которому сейчас контролируется давление в пневматической шине.
 
Особенность продукции в том, что протектор можно печатать на принтере.
 
По мысли производителя шин, представленное изделие вполне может обрести серийное исполнение в автомобилях будущего. По их расчетам, подобные технологии доберутся до массового потребителя лет через 25-30.
 
В компании уже сейчас разрабатывают нечто подобное, но в более традиционном исполнении.

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Michelin показал «вечные» шины. Видео
Представленная шина имеет пористую структуру, похожую на коралловые соты, одновременно она является биоразлагаемой и менее шумной, чем традиционная продукция. Michelin намерен в перспективе оснастить новые шины датчиками, которые будут следить за протектором, и информация о замене шины или ее восстановлении будет отображаться на экране автомобиля - по тому же принципу, по которому сейчас контролируется давление в пневматической шине. Особенность продукции в том, что протектор можно печатать на принтере. По мысли производителя шин, представленное изделие вполне может обрести серийное исполнение в автомобилях будущего. По их расчетам, подобные технологии доберутся до массового потребителя лет через 25-30. В компании уже сейчас разрабатывают нечто подобное, но в более традиционном исполнении.
2017-06-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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