16 июня 2017, 07:36
Michelin показал «вечные» шины. Видео
Шины с изменяемым дизайном протектора, которые имеют коралловую структуру, представлены только на видеоизображении, «вживую» их никто, кроме производителя, не видел.
Представленная шина имеет пористую структуру, похожую на коралловые соты, одновременно она является биоразлагаемой и менее шумной, чем традиционная продукция. Michelin намерен в перспективе оснастить новые шины датчиками, которые будут следить за протектором, и информация о замене шины или ее восстановлении будет отображаться на экране автомобиля - по тому же принципу, по которому сейчас контролируется давление в пневматической шине.
Особенность продукции в том, что протектор можно печатать на принтере.
По мысли производителя шин, представленное изделие вполне может обрести серийное исполнение в автомобилях будущего. По их расчетам, подобные технологии доберутся до массового потребителя лет через 25-30.
В компании уже сейчас разрабатывают нечто подобное, но в более традиционном исполнении.
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