Mini Countryman нового поколения начнут продавать в Австралии
Вконтакте
Facebook
Старт продаж назначен на март. Новинка станет доступна австралийским покупателям в 4 версиях. Приобрести кроссовер Countryman второй генерации в комплектации Countryman Cooper можно будет по цене от 39 900 австралийских долларов.
Другие версии дороже. Так, например, Countryman Cooper D обойдется от 43 900 долларов, Countryman Cooper S - от 46 500 долларов и Countryman Cooper SD All4 - от 51 500 долларов.
Автомобиль сконструирован на новой платформе, позволившей увеличить свободное пространство в салоне. Кроме того, новинка получила увеличенное на 25 % багажное отделение. В базовом исполнении предусмотрен передний привод. Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем производительностью 136 л.с. и 200 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 9,6 сек.
В список стандартного оснащения включены камера заднего вида, парковочный ассистент, DAB с цифровым радио, климат-контроль, навигатор, 18-дюймовые легкосплавные диски. Комплектация Cooper D получила 2-литровый «дизель», выдающий 149 л.с. и 330 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч автомобиль делает за 8,8 сек. От базового кроссовера данная версия отличается 8-скоростной коробкой «автомат».
Под капотом кроссовера в исполнении Cooper S установлен 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 192 л.с и 280 Нм. Самой дорогой модификацией модели является Cooper SD All4, получившая 190-сильный дизельный мотор.
Недавно побывал в РРТ на Захарова. Изначально заезжал, чтобы резину на лето оставить, но в итоге кондишн почистил и масло поменял. Настоящий сервис от производителя. Из плюсов: ценовая политика, толковые мастера, и на вопросы ответят и сделают качественно.
Mini Countryman нового поколения начнут продавать в Австралии
Другие версии дороже. Так, например, Countryman Cooper D обойдется от 43 900 долларов, Countryman Cooper S - от 46 500 долларов и Countryman Cooper SD All4 - от 51 500 долларов. Автомобиль сконструирован на новой платформе, позволившей увеличить свободное пространство в салоне. Кроме того, новинка получила увеличенное на 25 % багажное отделение. В базовом исполнении предусмотрен передний привод. Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем производительностью 136 л.с. и 200 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 9,6 сек. В список стандартного оснащения включены камера заднего вида, парковочный ассистент, DAB с цифровым радио, климат-контроль, навигатор, 18-дюймовые легкосплавные диски. Комплектация Cooper D получила 2-литровый «дизель», выдающий 149 л.с. и 330 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч автомобиль делает за 8,8 сек. От базового кроссовера данная версия отличается 8-скоростной коробкой «автомат». Под капотом кроссовера в исполнении Cooper S установлен 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 192 л.с и 280 Нм. Самой дорогой модификацией модели является Cooper SD All4, получившая 190-сильный дизельный мотор.
В избранное