Mini Paceman уходит с рынка

Британский автопроизводитель официально подтвердил информацию об остановке конвейерного производства компактного кроссовера. Свое решение представители бренда объясняют оптимизацией модельного ряда и концентрацией производительной мощности на более популярных автомобилях компании.
Информация о прекращении выпуска кроссовера появилась еще в 2014 году, когда глава корпорации Mini Петер Шварценбауэр сообщил о намерениях сократить модельный ряд компании до 5 автомобилей. Тогда же стало известно, что под сокращение попадут модели Roadster, Coupe и Paceman.
На сегодняшний день неизвестно, какой моделью будет заменен кроссовер. Эксперты предрекают разработку нового купеобразного кроссовера на базе платформы Countryman.
Недавно побывал в РРТ на Захарова. Изначально заезжал, чтобы резину на лето оставить, но в итоге кондишн почистил и масло поменял. Настоящий сервис от производителя. Из плюсов: ценовая политика, толковые мастера, и на вопросы ответят и сделают качественно.
Информация о прекращении выпуска кроссовера появилась еще в 2014 году, когда глава корпорации Mini Петер Шварценбауэр сообщил о намерениях сократить модельный ряд компании до 5 автомобилей. Тогда же стало известно, что под сокращение попадут модели Roadster, Coupe и Paceman. На сегодняшний день неизвестно, какой моделью будет заменен кроссовер. Эксперты предрекают разработку нового купеобразного кроссовера на базе платформы Countryman.
В избранное