24 января 2017, 18:54

Mini Paceman уходит с рынка

Британский автопроизводитель официально подтвердил информацию об остановке конвейерного производства компактного кроссовера. Свое решение представители бренда объясняют оптимизацией модельного ряда и концентрацией производительной мощности на более популярных автомобилях компании.
Информация о прекращении выпуска кроссовера появилась еще в 2014 году, когда глава корпорации Mini Петер Шварценбауэр сообщил о намерениях сократить модельный ряд компании до 5 автомобилей. Тогда же стало известно, что под сокращение попадут модели Roadster, Coupe и Paceman.
 
На сегодняшний день неизвестно, какой моделью будет заменен кроссовер. Эксперты предрекают разработку нового купеобразного кроссовера на базе платформы Countryman.

Комплектации и технические характеристики

Mini Paceman S 1.6 MT
Год выпуска, с2012
Год выпуска, по2014
Кузовкроссовер
Мощность, л.с./ об/мин184
Приводпередний
Городской цикл7.5
Загородный цикл5.4
Топливобензин
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Mini Cooper S
Машина понравилась очень. Не буду сравнивать с другими, это всё-таки Бентли!
Владимир
По городскому бездорожью
а где nissan juke, или он вне конкуренции) ) ) ...
жуке
«Десятка» Mini – то, что надо
Недавно побывал в РРТ на Захарова. Изначально заезжал, чтобы резину на лето оставить, но в итоге кондишн почистил и масло поменял. Настоящий сервис от производителя. Из плюсов: ценовая политика, толковые мастера, и на вопросы ответят и сделают качественно.
ramis078
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Mini Paceman уходит с рынка
Информация о прекращении выпуска кроссовера появилась еще в 2014 году, когда глава корпорации Mini Петер Шварценбауэр сообщил о намерениях сократить модельный ряд компании до 5 автомобилей. Тогда же стало известно, что под сокращение попадут модели Roadster, Coupe и Paceman. На сегодняшний день неизвестно, какой моделью будет заменен кроссовер. Эксперты предрекают разработку нового купеобразного кроссовера на базе платформы Countryman.
2017-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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