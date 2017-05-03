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3 мая 2017, 11:44

Mini сделала туристический Countryman

Специально к летнему туристическому сезону Mini подготовила особую модификацию своего кроссовера Countryman. На рейлингах в крыше установили специальную платформу, на которой размещается палатка.
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Чтобы достать ее и установить, путешественникам нужно совершить лишь несколько простых движений. Монтаж не требует усилий или наличия специальных инструментов, которые захламляют багажник. Чтобы водителю было проще добраться до палатки, в комплекте предусмотрена лестница.

Mini Countryman Cooper SD All4 2.0 AT
2 л, 190 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 7.4 с, 218 км/ч
4299 x 1822 x 1557 мм
полный
ДТ, 5.1 л на 100 км
2 290 000 руб
Все характеристики

Сама палатка выполнена из водостойкого материала с высокой степенью шумо- и теплоизоляции, поэтому она подходит для использования в любом климате. Внутри есть специальные отсеки для хранения личных вещей и светодиодная подсветка. Габариты палатки составляют 2,1 м в длину, 1,3 м в ширину, 94 см в высоту.

Под капотом туристического вседорожника находится 3-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра. Мощность его составляет 136 л. с. Также для покупателей доступен вариант с 2-литровым турбодизелем мощностью 150 и 190 сил.

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Комментарии
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Отзывы по теме
По городскому бездорожью
а где nissan juke, или он вне конкуренции) ) ) ...
жуке
Форум Mini Cooper S
Машина понравилась очень. Не буду сравнивать с другими, это всё-таки Бентли!
Владимир
«Десятка» Mini – то, что надо
Недавно побывал в РРТ на Захарова. Изначально заезжал, чтобы резину на лето оставить, но в итоге кондишн почистил и масло поменял. Настоящий сервис от производителя. Из плюсов: ценовая политика, толковые мастера, и на вопросы ответят и сделают качественно.
ramis078
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Mini сделала туристический Countryman
Чтобы достать ее и установить, путешественникам нужно совершить лишь несколько простых движений. Монтаж не требует усилий или наличия специальных инструментов, которые захламляют багажник. Чтобы водителю было проще добраться до палатки, в комплекте предусмотрена лестница.{{params_57395}}Сама палатка выполнена из водостойкого материала с высокой степенью шумо- и теплоизоляции, поэтому она подходит для использования в любом климате. Внутри есть специальные отсеки для хранения личных вещей и светодиодная подсветка. Габариты палатки составляют 2,1 м в длину, 1,3 м в ширину, 94 см в высоту. Под капотом туристического вседорожника находится 3-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра. Мощность его составляет 136 л. с. Также для покупателей доступен вариант с 2-литровым турбодизелем мощностью 150 и 190 сил.
2017-05-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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