Mini сделала туристический Countryman
Чтобы достать ее и установить, путешественникам нужно совершить лишь несколько простых движений. Монтаж не требует усилий или наличия специальных инструментов, которые захламляют багажник. Чтобы водителю было проще добраться до палатки, в комплекте предусмотрена лестница.
|Mini Countryman Cooper SD All4 2.0 AT
|2 л, 190 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 7.4 с, 218 км/ч
|4299 x 1822 x 1557 мм
|полный
|ДТ, 5.1 л на 100 км
|2 290 000 руб
|Все характеристики
Сама палатка выполнена из водостойкого материала с высокой степенью шумо- и теплоизоляции, поэтому она подходит для использования в любом климате. Внутри есть специальные отсеки для хранения личных вещей и светодиодная подсветка. Габариты палатки составляют 2,1 м в длину, 1,3 м в ширину, 94 см в высоту.
Под капотом туристического вседорожника находится 3-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра. Мощность его составляет 136 л. с. Также для покупателей доступен вариант с 2-литровым турбодизелем мощностью 150 и 190 сил.
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