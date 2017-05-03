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3 мая 2017, 10:39
Минимальную стоимость обучения могут закрепить законодательно
Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) выступила с предложением на законодательном уровне определить минимальную стоимость обучения кандидатов в водители. Соответствующую инициативу уже направили в Федеральную антимонопольную службу.
По мнению экспертов, в Москве курс обучения будущих водителей не может стоить меньше 33,2 тыс. рублей. Такая сумма складывается с учетом аренды помещения, зарплаты персоналу, а также дополнительных расходов на развитие учебного заведения.
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При этом, как считают в МААШ, рекомендованная стоимость обучения составляет 46 тыс. рублей. При этом в других регионах сумма может быть другой – высчитать ее можно будет по особой формуле. Введение минимальной цены на обучение необходимо для завершения реформы образования водителей.
Если новую норму одобрят в ФАС, минимальную стоимость включат в законопроект «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)». В настоящий момент документ разрабатывается ведомством.
Плюсы и минусы
|Такое новшество позволит упразднить недобросовестную конкуренцию.
|Автошколы любят необоснованно завышать цены на обучение.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
спасибо, довольно таки полезно, главное недалеко от моего дома, если что теперь знаю куда можно будет обратиться
невнимательность другого водителя, стоял себе на парковке, никого не трогал, тут таксист врезался мне в бок, сказал, что не заметил) ) ) )
Мне тоже Доктор Стрендж понравился, крутой фильм и отличная игра актеров
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