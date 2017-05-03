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3 мая 2017, 10:39

Минимальную стоимость обучения могут закрепить законодательно

Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) выступила с предложением на законодательном уровне определить минимальную стоимость обучения кандидатов в водители. Соответствующую инициативу уже направили в Федеральную антимонопольную службу.
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По мнению экспертов, в Москве курс обучения будущих водителей не может стоить меньше 33,2 тыс. рублей. Такая сумма складывается с учетом аренды помещения, зарплаты персоналу, а также дополнительных расходов на развитие учебного заведения.

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При этом, как считают в МААШ, рекомендованная стоимость обучения составляет 46 тыс. рублей. При этом в других регионах сумма может быть другой – высчитать ее можно будет по особой формуле. Введение минимальной цены на обучение необходимо для завершения реформы образования водителей.

Если новую норму одобрят в ФАС, минимальную стоимость включат в законопроект «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)». В настоящий момент документ разрабатывается ведомством.

Плюсы и минусы
Такое новшество позволит упразднить недобросовестную конкуренцию.Автошколы любят необоснованно завышать цены на обучение.
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Отзывы по теме
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спасибо, довольно таки полезно, главное недалеко от моего дома, если что теперь знаю куда можно будет обратиться
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невнимательность другого водителя, стоял себе на парковке, никого не трогал, тут таксист врезался мне в бок, сказал, что не заметил) ) ) )
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Минимальную стоимость обучения могут закрепить законодательно
По мнению экспертов, в Москве курс обучения будущих водителей не может стоить меньше 33,2 тыс. рублей. Такая сумма складывается с учетом аренды помещения, зарплаты персоналу, а также дополнительных расходов на развитие учебного заведения. {{material_116712}} При этом, как считают в МААШ, рекомендованная стоимость обучения составляет 46 тыс. рублей. При этом в других регионах сумма может быть другой – высчитать ее можно будет по особой формуле. Введение минимальной цены на обучение необходимо для завершения реформы образования водителей.Если новую норму одобрят в ФАС, минимальную стоимость включат в законопроект «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)». В настоящий момент документ разрабатывается ведомством.
2017-05-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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