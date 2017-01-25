25 января 2017, 19:31

Минпромторг опроверг выделение господдержки для Chevrolet Niva

Накануне сообщалось, что средства выделены для выпуска второго поколения внедорожника Chevrolet Niva. Производство внедорожника должно было начаться в январе 2019 года.
«В настоящее время какие-либо решения о государственной поддержке ЗАО «Джи Эм–АВТОВАЗ» путем предоставления государственных гарантий по кредитам на реализацию проекта нового поколения автомобиля Chevrolet Niva отсутствуют», - гласит официальное заявление Минпромторга.
 
Накануне сообщалось, что в рамках запуска производства Chevrolet Niva второго поколения совместное предприятие GM и «АвтоВАЗ» планировало создать 800 новых рабочих мест. 700 вакансий откроют на собственном сварочном производстве кузовов, где сейчас работают более 1 200 человек.
 
Концептуальный вариант Chevrolet Niva II поколения дебютировал в 2014 году на Московском автосалоне. Прототип оснастили 1,8-литровым бензиновым мотором компании Peugeot, генерирующим 135 л.с. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой МКПП General Motors.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Niva LE+ 1.7 MT 4x4
Год выпуска, с2009
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин80
Объем двигателя1690
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.1
Загородный цикл8.8
Смешанный цикл10.8
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Niva
От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Николай
Chevrolet Niva II увидим через 3 года
Гнать в шею итальянцев от Нивы !!! Пусть на себя пластик лепят ! Поставьте нормальный движок вместо фиатовской переделки, и оставьте машину в покое!!!
Андрей
Не пропущу. Я же – внедорожник
Ну и дура, теперь будет виновата в ДТП, если не было контакта со Шнивой. А тот дятел получит 100 рублевый штраф.
longman1188
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Минпромторг опроверг выделение господдержки для Chevrolet Niva
«В настоящее время какие-либо решения о государственной поддержке ЗАО «Джи Эм–АВТОВАЗ» путем предоставления государственных гарантий по кредитам на реализацию проекта нового поколения автомобиля Chevrolet Niva отсутствуют», - гласит официальное заявление Минпромторга. Накануне сообщалось, что в рамках запуска производства Chevrolet Niva второго поколения совместное предприятие GM и «АвтоВАЗ» планировало создать 800 новых рабочих мест. 700 вакансий откроют на собственном сварочном производстве кузовов, где сейчас работают более 1 200 человек. Концептуальный вариант Chevrolet Niva II поколения дебютировал в 2014 году на Московском автосалоне. Прототип оснастили 1,8-литровым бензиновым мотором компании Peugeot, генерирующим 135 л.с. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой МКПП General Motors.
2017-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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