Минпромторг опроверг выделение господдержки для Chevrolet Niva
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Накануне сообщалось, что средства выделены для выпуска второго поколения внедорожника Chevrolet Niva. Производство внедорожника должно было начаться в январе 2019 года.
«В настоящее время какие-либо решения о государственной поддержке ЗАО «Джи Эм–АВТОВАЗ» путем предоставления государственных гарантий по кредитам на реализацию проекта нового поколения автомобиля Chevrolet Niva отсутствуют», - гласит официальное заявление Минпромторга.
Накануне сообщалось, что в рамках запуска производства Chevrolet Niva второго поколения совместное предприятие GM и «АвтоВАЗ» планировало создать 800 новых рабочих мест. 700 вакансий откроют на собственном сварочном производстве кузовов, где сейчас работают более 1 200 человек.
Концептуальный вариант Chevrolet Niva II поколения дебютировал в 2014 году на Московском автосалоне. Прототип оснастили 1,8-литровым бензиновым мотором компании Peugeot, генерирующим 135 л.с. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой МКПП General Motors.
От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Минпромторг опроверг выделение господдержки для Chevrolet Niva
«В настоящее время какие-либо решения о государственной поддержке ЗАО «Джи Эм–АВТОВАЗ» путем предоставления государственных гарантий по кредитам на реализацию проекта нового поколения автомобиля Chevrolet Niva отсутствуют», - гласит официальное заявление Минпромторга. Накануне сообщалось, что в рамках запуска производства Chevrolet Niva второго поколения совместное предприятие GM и «АвтоВАЗ» планировало создать 800 новых рабочих мест. 700 вакансий откроют на собственном сварочном производстве кузовов, где сейчас работают более 1 200 человек. Концептуальный вариант Chevrolet Niva II поколения дебютировал в 2014 году на Московском автосалоне. Прототип оснастили 1,8-литровым бензиновым мотором компании Peugeot, генерирующим 135 л.с. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой МКПП General Motors.
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