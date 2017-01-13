Минпромторг ждет стабильности на авторынке в 2017 году
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Ожидается, что показатели продаж автомобилей на рынке России в 2017 году окажутся не хуже прошлого. В отечественном производстве также может произойти небольшое увеличение выпуска продукции.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что в текущем году автомобильная отрасль должна хотя бы сохранить прошлогодний уровень. Речь о росте производства стоит вести со следующего года.
Напомним также, что в 2016 году продажи легковых автомобилей и LCV на российском рынке снизились на 11 % (-1,42 млн ед.). В текущем году Ассоциация европейского бизнеса ожидает от авторынка России увеличение уровня реализации транспортных средств на 4 % (+ 1,48 млн ед.). Эксперты называют текущую ситуацию «финальным поиском дна».
Привет всем!!!У меня тоже беда после морозов -34.Машину заправил на газпроме (31.12.2016) полный бак и добавил анти гель и оставил её (11.01.2017) .Появился рейс (у меня Нисан кабстар мотор ZD30) на улице было -10,завёл хорошо проехал км 20 загорелась лампа тормозухи (но тормозуха на месте) и следом ...
Насторожил свободный ход руля. Оказалось, поперечная рулевая тяга. Долго тянул с заменой. Ну а как поступить? Слишком дешевые запчасти --то брак, то без гарантий. Мол, сломается, плати сам. Нормально вообще. Вспомнил про EGT, что знакомые колодки такой марки ставили, ни разу не жаловались. Бренд не хают ...
Минпромторг ждет стабильности на авторынке в 2017 году
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что в текущем году автомобильная отрасль должна хотя бы сохранить прошлогодний уровень. Речь о росте производства стоит вести со следующего года. Напомним также, что в 2016 году продажи легковых автомобилей и LCV на российском рынке снизились на 11 % (-1,42 млн ед.). В текущем году Ассоциация европейского бизнеса ожидает от авторынка России увеличение уровня реализации транспортных средств на 4 % (+ 1,48 млн ед.). Эксперты называют текущую ситуацию «финальным поиском дна».
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