Мировая премьера концепт-кара Audi Q8 состоится в Детройте
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Новинка представляет собой синтез купе и традиционных для сегмента SUV вместительности и универсальности. С новой моделью бренд открывает для себя новый сегмент полноразмерных автомобилей.
Передняя часть автомобиля выглядит непривычно. 8-угольная решетка радиатора Singleframe стала значительно шире по сравнению с текущими серийными моделями Audi. Она заметно выступает вперед и отличается ярко выраженными рельефными элементами.
Многие дизайнерские решения концепт-кара Audi Q8 напоминают элементы внешности Audi Ur-quattro 1980-х годов. Среди них чрезвычайно низкая и при этом очень широкая задняя стойка, и выраженная плечевая линия над колесными арками.
Сбалансированные пропорции кузова в равной мере акцентируют дизайн передних и задних колес. Как отмечают представители бренда, концепт-кар Q8 - предвестник нового флагмана семейства моделей Q.
Мировая премьера концепт-кара Audi Q8 состоится в Детройте
Передняя часть автомобиля выглядит непривычно. 8-угольная решетка радиатора Singleframe стала значительно шире по сравнению с текущими серийными моделями Audi. Она заметно выступает вперед и отличается ярко выраженными рельефными элементами. Многие дизайнерские решения концепт-кара Audi Q8 напоминают элементы внешности Audi Ur-quattro 1980-х годов. Среди них чрезвычайно низкая и при этом очень широкая задняя стойка, и выраженная плечевая линия над колесными арками. Сбалансированные пропорции кузова в равной мере акцентируют дизайн передних и задних колес. Как отмечают представители бренда, концепт-кар Q8 - предвестник нового флагмана семейства моделей Q.
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