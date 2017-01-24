Mitsubishi готовит новинку

По предварительной информации, серийная версия модели Eclipse будет представлена в марте, на рынке автомобиль появится к концу года, однако глобальные продажи начнутся не ранее 2018 года.
Внешне модель основана на прототипе XR-PHEV II, показанном в 2015 году. Автомобиль, как ожидают эксперты, составит конкуренцию Nissan Qashqai и Seat Ateca.
Авто получило платформу от Outlander, это дает повод предположить, что под капотом полноприводного Eclipse установят 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 120 л.с., в паре с которым будет работать вариатор.
В моторную гамму европейской переднеприводной версии также войдет 2,2-литровый «дизель», сочетающийся с 6-ступенчатой механической трансмиссией.
Я купил себе асх 3 года назад рождались на нем 60000 км. В принципе машина неплохая на на ямах при скорости 60-70 км/ ч идут такие пробитися в подвески в салоне можно охренеть что только не делал всеравно не могу устранить эту проблему. По проходимости 2.0 л с полным приводом довольно таки неплохая заразил ...
Не запускается двигатель, все перепробовали, метки зажигания и т.д . Двигатель дизель 2 литра с акпп , схватывает , но не запускается. Может кто сможет скинуть схему выствления меток зажигания. Топливный насосо с ремонта. Просто ехал и двигатель заглох ( ( ( К сможет помочь советом ????Заранее спасибо) ...
Внешне модель основана на прототипе XR-PHEV II, показанном в 2015 году. Автомобиль, как ожидают эксперты, составит конкуренцию Nissan Qashqai и Seat Ateca. Авто получило платформу от Outlander, это дает повод предположить, что под капотом полноприводного Eclipse установят 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 120 л.с., в паре с которым будет работать вариатор. В моторную гамму европейской переднеприводной версии также войдет 2,2-литровый «дизель», сочетающийся с 6-ступенчатой механической трансмиссией.
В избранное