24 января 2017, 13:01

Mitsubishi готовит новинку

По предварительной информации, серийная версия модели Eclipse будет представлена в марте, на рынке автомобиль появится к концу года, однако глобальные продажи начнутся не ранее 2018 года.
Внешне модель основана на прототипе XR-PHEV II, показанном в 2015 году. Автомобиль, как ожидают эксперты, составит конкуренцию  Nissan Qashqai и Seat Ateca.
 
Авто получило платформу от Outlander, это дает повод предположить, что под капотом полноприводного Eclipse установят 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 120 л.с., в паре с которым будет работать вариатор.
 
В моторную гамму европейской переднеприводной версии также войдет 2,2-литровый «дизель», сочетающийся с 6-ступенчатой механической трансмиссией.
Новинки и концепт кары Митсубиси, Мицубиси

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Mitsubishi готовит новинку
Внешне модель основана на прототипе XR-PHEV II, показанном в 2015 году. Автомобиль, как ожидают эксперты, составит конкуренцию  Nissan Qashqai и Seat Ateca. Авто получило платформу от Outlander, это дает повод предположить, что под капотом полноприводного Eclipse установят 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 120 л.с., в паре с которым будет работать вариатор. В моторную гамму европейской переднеприводной версии также войдет 2,2-литровый «дизель», сочетающийся с 6-ступенчатой механической трансмиссией.
2017-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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