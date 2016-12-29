Mitsubishi готовит преемника ASX

Предсерийная версия нового компактного кроссовера проходит тесты, во время которых попала в объективы папарацци. По снимкам видно, что новинка внешне во многом похожа на XR-PHEV II.
Известно, что второе поколение ASX будет меньше по габаритам, чем предшественник, а помимо бензиновых и дизельных двигателей новый ASX получит гибридный привод и полностью электрическую силовую установку.
Напомним, гибридная модификация концептуального кроссовера XR-PHEV II была оборудована силовой установкой, состоящей из 1,1-литрового турбированного двигателя Mivec с непосредственным впрыском, легкого компактного и высокоэффективного электромотора и аккумуляторной батареи повышенной емкости. Мощность составляла 163 л.с.
На данный момент точно неизвестно, будет ли модель преемником ASX, либо она окажется совершенно новой в модельном ряду марки.
Я купил себе асх 3 года назад рождались на нем 60000 км. В принципе машина неплохая на на ямах при скорости 60-70 км/ ч идут такие пробитися в подвески в салоне можно охренеть что только не делал всеравно не могу устранить эту проблему. По проходимости 2.0 л с полным приводом довольно таки неплохая заразил ...
Известно, что второе поколение ASX будет меньше по габаритам, чем предшественник, а помимо бензиновых и дизельных двигателей новый ASX получит гибридный привод и полностью электрическую силовую установку. Напомним, гибридная модификация концептуального кроссовера XR-PHEV II была оборудована силовой установкой, состоящей из 1,1-литрового турбированного двигателя Mivec с непосредственным впрыском, легкого компактного и высокоэффективного электромотора и аккумуляторной батареи повышенной емкости. Мощность составляла 163 л.с. На данный момент точно неизвестно, будет ли модель преемником ASX, либо она окажется совершенно новой в модельном ряду марки.
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