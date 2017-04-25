Mitsubishi L200 получил агрессивную версию
Машина создана в рамках программы по выпуску эксклюзивных версий существующих моделей японской марки - Special Vehicle Projects (SVP). От стандартного варианта пикап отличается 17-дюймовыми колесными дисками с внедорожными покрышками BF Goodrich, расширителями колесных ярок, новой фальшрадаторной решеткой, а также затемненной оптикой и черными накладками на задний бампер.
|Mitsubishi L 200 Intense 2.4 АТ 4x4
|2.4 л, 154 л.с
|Механическая 6-ступенчатая
|173 км/ч
|5250 x 1785 x 1775 мм
|полный
|ДТ, 7.5 л на 100 км
|1 969 990 руб
|Все характеристики
Салон отделан премиальными материалами. Обычные кресла уступили место сиденьям с особой отделкой. Наконец, на принадлежность к эксклюзивной серии указывают таблички с названием модификации.
В список опций входят датчики дождя и света, система бесключевого доступа, навигация, Bluetooth, биксеноновые фары, круиз-контроль и камера заднего вида. Всего в Mitsubishi планируют выпустить 250 таких пикапов, стоимость каждого из которых составит 28 479 фунтов стерлингов. Правда, предложат Barbarian SVP, увы, только жителям Великобритании.
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