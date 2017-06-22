22 июня 2017, 10:18
Mitsubishi обновил Colt Plus
Рестайлинговый автомобиль предназначен для рынка Тайваня. Его внешность выполнена в фирменной стилистике «икс», которая применяется в новых автомобилях марки и называется Dynamic Shield.
В процессе обновления компактвэн получил переработанные бамперы, видоизмененную радиаторную решетку, а также новые фары и задние фонари. Среди изменений в салоне – пересмотренная центральная консоль, для некоторых комплектаций стала доступна цифровая приборная панель.
Технические характеристики модели прежние. На тайваньском авторынке он предлагается с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 л.с. Совместно с ним работает вариатор.
Colt Plus доступен с колёсами 14 или 15 дюймов, системами ABS и EBD, датчиками парковки, системой контроля давления в шинах, круиз- и климат-контролем, а также мультимедийной системой с тачскрином.
Отметим, что российские покупатели в будущем году ждут новый компактный SUV в кузове купе Mitsubishi Eclipse Cross. Это произойдет примерно одновременно с возвращением бренда на рынок нашей страны.
Модели производителя ASX и Pajero IV, ушедшие из России во время кризиса, уже возвращаются на рынок. Так, модель Pajero IV доступна к покупке в дилерских центрах бренда уже с мая. До конца этого года планируется вернуть на российский рынок модель ASX.
Pajero IV предлагается покупателям только с бензиновым двигателем 3 литра, который работает в паре с 5-тупенчатым «автоматом». Модель представлена в трех комплектациях: Intense, Instyle, Ultimate. В базовом варианте исполнения за машину придется заплатить 2 749 000 рублей, средний вариант стоит 2 820 990 рублей, а в «топе» за внедорожник просят 2 949 990 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|Mitsubishi Colt Invite 1.3 MT
|Год выпуска, с
|2009
|Год выпуска, по
|2012
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|95
|Объем двигателя
|1332
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|7.4
|Загородный цикл
|4.8
|Смешанный цикл
|5.8
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
Читайте по теме
Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок
18.05.2017, 22:30
Японский дух бездорожья
19.10.2014, 22:40
Ледовые трек-дни в Москве
17.02.2013, 20:57
На чем поедем в 2013 году?
28.12.2012, 05:19
Авторынок Петербурга станет «докризисным»
19.09.2012, 18:31
Japan Compact: Маловато будет
25.04.2012, 03:50
Читайте по теме
Курс на вседорожники: ТОП-5 майских SUV-новинок
18.05.2017, 22:30
Японский дух бездорожья
19.10.2014, 22:40
Ледовые трек-дни в Москве
17.02.2013, 20:57
На чем поедем в 2013 году?
28.12.2012, 05:19
Авторынок Петербурга станет «докризисным»
19.09.2012, 18:31
Japan Compact: Маловато будет
25.04.2012, 03:50
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Продам рулевую рейку в сборе на Мицубиси Колт, № кузова z26a, мне не подошла нужна 25 ую, цена 10000,торг
Самое интересное, что в этом автомобиле передние сиденья не откидываются назад.Почему они так сделали, до сих пор теряюсь в догадках.
Ну очень он погремушный....
Интересные разделы
АвтоМосква Mitsubishi Автомудрость Mitsubishi АвтоПитер Mitsubishi Дизайн и тюнинг Mitsubishi Новинки и концепт кары Mitsubishi Новости и акции автосалонов Mitsubishi Автосалоны и дилеры марки Mitsubishi Аренда и прокат авто марки Mitsubishi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mitsubishi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mitsubishi
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное