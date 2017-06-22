22 июня 2017, 10:18

Mitsubishi обновил Colt Plus

Рестайлинговый автомобиль предназначен для рынка Тайваня. Его внешность выполнена в фирменной стилистике «икс», которая применяется в новых автомобилях марки и называется Dynamic Shield.
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В процессе обновления компактвэн получил переработанные бамперы, видоизмененную радиаторную решетку, а также новые фары и задние фонари. Среди изменений в салоне – пересмотренная центральная консоль, для некоторых комплектаций стала доступна цифровая приборная панель.
 
Технические характеристики модели прежние. На тайваньском авторынке он предлагается с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 л.с. Совместно с ним работает вариатор.
 
Mitsubishi Colt
Выпускается с 1998 г.
Объявлений: 38
Отзывов: 10
 
Colt Plus доступен с колёсами 14 или 15 дюймов, системами ABS и EBD, датчиками парковки, системой контроля давления в шинах, круиз- и климат-контролем, а также мультимедийной системой с тачскрином.
Отметим, что российские покупатели в будущем году ждут новый компактный SUV в кузове купе Mitsubishi Eclipse Cross. Это произойдет примерно одновременно с возвращением бренда на рынок нашей страны.
 
Модели производителя ASX и Pajero IV, ушедшие из России во время кризиса, уже возвращаются на рынок. Так, модель Pajero IV доступна к покупке в дилерских центрах бренда уже с мая. До конца этого года планируется вернуть на российский рынок модель ASX.
 
Pajero IV предлагается покупателям только с бензиновым двигателем 3 литра, который работает в паре с 5-тупенчатым «автоматом». Модель представлена в трех комплектациях: Intense, Instyle, Ultimate. В базовом варианте исполнения за машину придется заплатить 2 749 000 рублей, средний вариант стоит 2 820 990 рублей, а в «топе» за внедорожник просят 2 949 990 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Mitsubishi Colt Invite 1.3 MT
Год выпуска, с2009
Год выпуска, по2012
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин95
Объем двигателя1332
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.4
Загородный цикл4.8
Смешанный цикл5.8
ТопливоАИ-95
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Форум Mitsubishi Colt
Продам рулевую рейку в сборе на Мицубиси Колт, № кузова z26a, мне не подошла нужна 25 ую, цена 10000,торг
Юлия
Mitsubishi Colt: Вернулся, чтобы выстрелить
Самое интересное, что в этом автомобиле передние сиденья не откидываются назад.Почему они так сделали, до сих пор теряюсь в догадках.
Dok
Mitsubishi Colt: Уютный Hi-Tech
Ну очень он погремушный....
йа
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Mitsubishi обновил Colt Plus
В процессе обновления компактвэн получил переработанные бамперы, видоизмененную радиаторную решетку, а также новые фары и задние фонари. Среди изменений в салоне – пересмотренная центральная консоль, для некоторых комплектаций стала доступна цифровая приборная панель. Технические характеристики модели прежние. На тайваньском авторынке он предлагается с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 л.с. Совместно с ним работает вариатор. {{model_861}} Colt Plus доступен с колёсами 14 или 15 дюймов, системами ABS и EBD, датчиками парковки, системой контроля давления в шинах, круиз- и климат-контролем, а также мультимедийной системой с тачскрином.Отметим, что российские покупатели в будущем году ждут новый компактный SUV в кузове купе Mitsubishi Eclipse Cross. Это произойдет примерно одновременно с возвращением бренда на рынок нашей страны. Модели производителя ASX и Pajero IV, ушедшие из России во время кризиса, уже возвращаются на рынок. Так, модель Pajero IV доступна к покупке в дилерских центрах бренда уже с мая. До конца этого года планируется вернуть на российский рынок модель ASX. Pajero IV предлагается покупателям только с бензиновым двигателем 3 литра, который работает в паре с 5-тупенчатым «автоматом». Модель представлена в трех комплектациях: Intense, Instyle, Ultimate. В базовом варианте исполнения за машину придется заплатить 2 749 000 рублей, средний вариант стоит 2 820 990 рублей, а в «топе» за внедорожник просят 2 949 990 рублей.
2017-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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