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17 апреля 2017, 10:00

Mitsubishi Pajero возвращается в Россию

Российское подразделение Mitsubishi приняло решение возобновить поставки четвертого поколения внедорожника Pajero в нашу страну. Автомобиль японской сборки появится в дилерских центрах бренда в начале мая.
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Mitsubishi Pajero IV будет предлагаться только с бензиновым двигателем 3 литра, который будет работать в паре с 5-тупенчатой автоматической коробкой передач. Модель представят в трех комплектациях: Intense, Instyle, Ultimate. В базовом варианте исполнения за машину придется заплатить 2 749 000 рублей, средний вариант стоит 2 820 990 рублей, а в «топе» за внедорожник попросят 2 949 990 рублей.

Cейчас на автомобиль действует специальное кредитное предложение 7,9%. Добавим, что за всю историю присутствия модели Pajero в России было реализовано более 78 000 машин. Как говорят в компании, поставки внедорожника возобновили по просьбе покупателей.

Плюсы и минусы
Прекрасный внедорожник, хорошо, что лон вернулся в нашу страну!Японская сборка может сказаться на стоимости обслкживания.
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Комплектации и технические характеристики

Mitsubishi Pajero Ultimate 3.2 AT 4x4Mitsubishi Pajero Ultimate 3.2 AT 4x4
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузоввнедорожник внедорожник
Количество дверей/мест5/7 5/7
Тип двигателядизельный дизельный
Мощность, л.с./ об/мин200 200
Объем двигателя3200 3200
Тип трансмисииавтоматическая, 5-ступенчатая автоматическая, 5-ступенчатая
Приводполный полный
Городской цикл11.4 11.4
Загородный цикл8.0 8.0
Смешанный цикл8.9 8.9
ТопливоДТ ДТ
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Mitsubishi Pajero возвращается в Россию
Mitsubishi Pajero IV будет предлагаться только с бензиновым двигателем 3 литра, который будет работать в паре с 5-тупенчатой автоматической коробкой передач. Модель представят в трех комплектациях: Intense, Instyle, Ultimate. В базовом варианте исполнения за машину придется заплатить 2 749 000 рублей, средний вариант стоит 2 820 990 рублей, а в «топе» за внедорожник попросят 2 949 990 рублей.Cейчас на автомобиль действует специальное кредитное предложение 7,9%. Добавим, что за всю историю присутствия модели Pajero в России было реализовано более 78 000 машин. Как говорят в компании, поставки внедорожника возобновили по просьбе покупателей.
2017-04-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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