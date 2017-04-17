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17 апреля 2017, 10:00
Mitsubishi Pajero возвращается в Россию
Российское подразделение Mitsubishi приняло решение возобновить поставки четвертого поколения внедорожника Pajero в нашу страну. Автомобиль японской сборки появится в дилерских центрах бренда в начале мая.
Mitsubishi Pajero IV будет предлагаться только с бензиновым двигателем 3 литра, который будет работать в паре с 5-тупенчатой автоматической коробкой передач. Модель представят в трех комплектациях: Intense, Instyle, Ultimate. В базовом варианте исполнения за машину придется заплатить 2 749 000 рублей, средний вариант стоит 2 820 990 рублей, а в «топе» за внедорожник попросят 2 949 990 рублей.
Cейчас на автомобиль действует специальное кредитное предложение 7,9%. Добавим, что за всю историю присутствия модели Pajero в России было реализовано более 78 000 машин. Как говорят в компании, поставки внедорожника возобновили по просьбе покупателей.
Плюсы и минусы
|Прекрасный внедорожник, хорошо, что лон вернулся в нашу страну!
|Японская сборка может сказаться на стоимости обслкживания.
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Комплектации и технические характеристики
|Mitsubishi Pajero Ultimate 3.2 AT 4x4
|Mitsubishi Pajero Ultimate 3.2 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|внедорожник
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/7
|5/7
|Тип двигателя
|дизельный
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|200
|200
|Объем двигателя
|3200
|3200
|Тип трансмисии
|автоматическая, 5-ступенчатая
|автоматическая, 5-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|11.4
|11.4
|Загородный цикл
|8.0
|8.0
|Смешанный цикл
|8.9
|8.9
|Топливо
|ДТ
|ДТ
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