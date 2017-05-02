Mitsubishi возродит Model A
Тюнеры решили подготовить современный вариант Mitsubishi Model A образца 1917 года. Впрочем, от «донора» специалисты возьмут только кузов, а вся «начинка» будет современной. В частности, речь идет о гибридной силовой установке от Outlander. В состав входят 2-литровый бензиновый атмосферник мощностью 121 л. с., 81-сильные электромоторы спереди и сзади, а также литий-ионная батарея емкостью 12 киловатт-часов с возможностью подзарядки от бытовой элеткросети.
Работа над проектом уже началась. По предварительным данным, West Coast Customs завершит его летом этого года и покажет машину в своем телевизионном шоу. А вообще, это, своего рода, подарок Mitsubishi к 100-летию.
Напомним, что Model A стал первым автомобилем, который был произведен компанией. Он был выпущен в 1917 году и оснащался 2,8-литровой «четверкой» мощностью 35 л. с.
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