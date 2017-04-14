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14 апреля 2017, 16:02
Модели Hyundai получат голосовое управление
Hyundai намерен оснастить модельную линейку голосовым помощником Blue Link Agent. Нововведение коснется всех без исключения автомобилей марки 2018 модельного года.
О планах компании Hyundai оборудовать линейку голосовым помощником Blue Link Agent стало известно в ходе выставки Consumer Electronics Show 2017. В дополнение к системе будет прилагаться функционал Google Assistant. При помощи него водитель может давать голосовые команды, обязательные к выполнению. Среди них - прогрев салона машины, запуск двигателя, блокировка или разблокировка дверей.
Перед внедрением функции Blue Link Agent в серийное производство ее опробуют сначала на гибридной модели Ioniq. Чтобы активировать это устройство, необходимо активировать специальную кнопку на салонном зеркале или запустить приложение в мобильном устройстве.
Покупатели новых моделей Hyundai подписаны на бесплатный тестовый период системы на 3 года, по истечении которого, не исключено, функция станет платной, однако это лишь предположение участников рынка. Появится ли в России такое новшество и его цена неизвестны.
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В Санкт-Петербурге презентовали кроссовер Hyundai Creta
02.06.2016, 13:09
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