230
14 апреля 2017, 16:02

Модели Hyundai получат голосовое управление

Hyundai намерен оснастить модельную линейку голосовым помощником Blue Link Agent. Нововведение коснется всех без исключения автомобилей марки 2018 модельного года.
^
О планах компании Hyundai оборудовать линейку голосовым помощником Blue Link Agent стало известно в ходе выставки Consumer Electronics Show 2017. В дополнение к системе будет прилагаться функционал Google Assistant. При помощи него водитель может давать голосовые команды, обязательные к выполнению. Среди них - прогрев салона машины, запуск двигателя, блокировка или разблокировка дверей.
 
Перед внедрением функции Blue Link Agent в серийное производство ее опробуют сначала на гибридной модели Ioniq. Чтобы активировать это устройство, необходимо активировать специальную кнопку на салонном зеркале или запустить приложение в мобильном устройстве.
 
Покупатели новых моделей Hyundai подписаны на бесплатный тестовый период системы на 3 года, по истечении которого, не исключено, функция станет платной, однако это лишь предположение участников рынка. Появится ли в России такое новшество и его цена неизвестны.
Новинки и концепт кары Хендай

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Hyundai Sonata
| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
Farion
Форум Hyundai Solaris
Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
Farion
Форум Hyundai HD 72
| Подскажите пожалуйста с сапуна гонит масло в чем проблема? Нужно подкачать колёса.
Димарик
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Hyundai Автомудрость Hyundai АвтоПитер Hyundai Дизайн и тюнинг Hyundai Новинки и концепт кары Hyundai Новости и акции автосалонов Hyundai Автосалоны и дилеры марки Hyundai Аренда и прокат авто марки Hyundai Автоклубы и форумы автозавчастей марки Hyundai Автосервисы и магазины автозапчастей марки Hyundai
Главные материалы
Тест-драйв Cadillac XT5: шампанское настроение
Тест-драйв Jaguar XJ: праздник у камина
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс С
Lancia Delta и еще 72 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Модели Hyundai получат голосовое управление
О планах компании Hyundai оборудовать линейку голосовым помощником Blue Link Agent стало известно в ходе выставки Consumer Electronics Show 2017. В дополнение к системе будет прилагаться функционал Google Assistant. При помощи него водитель может давать голосовые команды, обязательные к выполнению. Среди них - прогрев салона машины, запуск двигателя, блокировка или разблокировка дверей. Перед внедрением функции Blue Link Agent в серийное производство ее опробуют сначала на гибридной модели Ioniq. Чтобы активировать это устройство, необходимо активировать специальную кнопку на салонном зеркале или запустить приложение в мобильном устройстве. Покупатели новых моделей Hyundai подписаны на бесплатный тестовый период системы на 3 года, по истечении которого, не исключено, функция станет платной, однако это лишь предположение участников рынка. Появится ли в России такое новшество и его цена неизвестны.
2017-04-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Астрахань Ставропольский край Нижегородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG