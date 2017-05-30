30 мая 2017, 13:34

Модели Mercedes-AMG получат передний привод

Спортивное подразделение Mercedes-Benz намерено разработать линейку собственных автомобилей с передним приводом. Ожидается, что такие машины окажутся дешевле полноприводных аналогов.
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Как рассказал руководитель AMG-направления Тобиас Моэрс, новые машины расположатся на ступеньку ниже нынешних A45, CLA45 и GLA45. Подробности о готовящихся авто пока не приводятся, известно лишь, что первый прототип может быть представлен уже в следующем году.

На данный момент Mercedes-AMG работает над новым поколением «заряженной» версии хот-хэтча A45. Под капотом автомобиля окажется «турбочетверка», отдача которой составит не менее 400 «лошадей». С места до «сотни» машина сможет разогнаться всего за 4 секунды.

На мировом авторынке «горячий» A-Class составит конкуренцию Audi RS3 и BMW M2. А45 по габаритам будет превосходить нынешнее поколение модели, однако вес авто удастся удержать на низком уровне за счет деталей из алюминия.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz A-класс AMG A 45 4MATIC 2.0 AMTMercedes Benz A-класс AMG A 45 4MATIC 2.0 AMT
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовхэтчбек хэтчбек
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин381 381
Объем двигателя1991 1991
Тип трансмисииРоботизированная 7 Роботизированная 7
Приводполный полный
Городской цикл9.6 9.6
Загородный цикл6.0 6.0
Смешанный цикл7.3 7.3
ТопливоАИ-98 АИ-98
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Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес A-class

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz A-класс
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Из-за недостатки масла в коробке передач может ли показывать букву 'F' на ходу? Если отключаешь мотор и снова заводишь, тогда показывает 'D'.
Jyldyz Ermekova
Отзыв о Mercedes Benz A-класс 2002 года
отличная машина но есть один недостаток при езде за городом- низкая посадка.в снежную зиму в городе отлично себя показала.
pixlena
Подскажите по АКПП
| Здравствуйте! На мерседесе А-140 стал вклучаться аварийный режим (F) . При двидении может включиться или когда только заводишь машину. Сказали кулису надо менять. Подскажите где её можно заказать подешевле? как вариант у дилера можно заказать
Usovich
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Модели Mercedes-AMG получат передний привод
{{vote_85}}Как рассказал руководитель AMG-направления Тобиас Моэрс, новые машины расположатся на ступеньку ниже нынешних A45, CLA45 и GLA45. Подробности о готовящихся авто пока не приводятся, известно лишь, что первый прототип может быть представлен уже в следующем году.На данный момент Mercedes-AMG работает над новым поколением «заряженной» версии хот-хэтча A45. Под капотом автомобиля окажется «турбочетверка», отдача которой составит не менее 400 «лошадей». С места до «сотни» машина сможет разогнаться всего за 4 секунды.На мировом авторынке «горячий» A-Class составит конкуренцию Audi RS3 и BMW M2. А45 по габаритам будет превосходить нынешнее поколение модели, однако вес авто удастся удержать на низком уровне за счет деталей из алюминия.
2017-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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