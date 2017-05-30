30 мая 2017, 13:34
Модели Mercedes-AMG получат передний привод
Спортивное подразделение Mercedes-Benz намерено разработать линейку собственных автомобилей с передним приводом. Ожидается, что такие машины окажутся дешевле полноприводных аналогов.
Как рассказал руководитель AMG-направления Тобиас Моэрс, новые машины расположатся на ступеньку ниже нынешних A45, CLA45 и GLA45. Подробности о готовящихся авто пока не приводятся, известно лишь, что первый прототип может быть представлен уже в следующем году.
На данный момент Mercedes-AMG работает над новым поколением «заряженной» версии хот-хэтча A45. Под капотом автомобиля окажется «турбочетверка», отдача которой составит не менее 400 «лошадей». С места до «сотни» машина сможет разогнаться всего за 4 секунды.
На мировом авторынке «горячий» A-Class составит конкуренцию Audi RS3 и BMW M2. А45 по габаритам будет превосходить нынешнее поколение модели, однако вес авто удастся удержать на низком уровне за счет деталей из алюминия.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz A-класс AMG A 45 4MATIC 2.0 AMT
|Mercedes Benz A-класс AMG A 45 4MATIC 2.0 AMT
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|хэтчбек
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|381
|381
|Объем двигателя
|1991
|1991
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Роботизированная 7
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|9.6
|9.6
|Загородный цикл
|6.0
|6.0
|Смешанный цикл
|7.3
|7.3
|Топливо
|АИ-98
|АИ-98
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