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17 апреля 2017, 15:07
«Монстры» сыграют в «Ледовом дворце»
Две недели остается до грандиозного шоу – премьеры экстремального спектакля «Игры монстров» с участием лучших спортсменов России и Европы. Зрителей ждет уникальный микс, объединяющий спорт, современную музыку, фантастическую хореографию, театр, цирк, невероятные спецэффекты, световое и огненное представление.
Впервые «Монстры» и загадочный экстремал Разрушитель покорили петербуржцев несколько лет назад и вот вновь вернулись в город, но уже со всем с другой программой. «Игры монстров» - это спектакль, в котором в роли актеров примут участие звезды экстремального спорта. Так же в шоу выступают настоящие цирковые акробаты, исполняющие сложнейшие номера на земле и в воздухе под аккомпанемент живой скрипки в современной обработке. Сам спектакль – это захватывающее действие с полноценной и единой сюжетной линией, главными героями, интригой и кульминацией.
«Игры Монстров» – новая веха в мире экстремального спорта России, которую по праву можно ставить в один ряд с такими мировыми брендами, как Nitro Circus Трэвиса Пастраны и Masters of Dirt. Ведь по сути «Игры монстров» - это первый экстремальный спектакль, главными героями которого станут лучшие представители таких дисциплин как мотофристайл (FMX), фристайл на велосипедах (BMX/MTB), экстремальный самокат и фристайл на квадроцикле.
Последние билеты на шоу можно приобрести на сайте Kassir.ru, а так же в кассах «Ледового дворца». Торопитесь, билетов на главное экстремальное шоу года отсалось совсем немного!
«Игры Монстров» – новая веха в мире экстремального спорта России, которую по праву можно ставить в один ряд с такими мировыми брендами, как Nitro Circus Трэвиса Пастраны и Masters of Dirt. Ведь по сути «Игры монстров» - это первый экстремальный спектакль, главными героями которого станут лучшие представители таких дисциплин как мотофристайл (FMX), фристайл на велосипедах (BMX/MTB), экстремальный самокат и фристайл на квадроцикле.
Последние билеты на шоу можно приобрести на сайте Kassir.ru, а так же в кассах «Ледового дворца». Торопитесь, билетов на главное экстремальное шоу года отсалось совсем немного!
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