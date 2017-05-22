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22 мая 2017, 09:43

Morgan провел гонку между самолетом и спорткаром

Британский производитель спорткаров Morgan испытал в действии родстер Aero 8 и биплан Pitts 2S2. Автомобили приняли участие в заезде на аэродроме Брантингторп в Лестершире.
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Morgan Aero 8 приводится в движение 4,8-литровым атмосферным двигателем BMW, мощность которого составляет 367 л. с. С таким агрегатом машина разгоняется с места до «сотни» за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 274 км/ч.

Летающий Pitts 2S2 имеет 8,5-литровый 6-цилиндровый мотор с отдачей более 300 сил. С ним модель способна двигаться на скорости 320 км/ч. Необычную гонку британский автопроизводитель заснял на видео.
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golubtsoff
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Morgan провел гонку между самолетом и спорткаром
Morgan Aero 8 приводится в движение 4,8-литровым атмосферным двигателем BMW, мощность которого составляет 367 л. с. С таким агрегатом машина разгоняется с места до «сотни» за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 274 км/ч.Летающий Pitts 2S2 имеет 8,5-литровый 6-цилиндровый мотор с отдачей более 300 сил. С ним модель способна двигаться на скорости 320 км/ч. Необычную гонку британский автопроизводитель заснял на видео.
2017-05-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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