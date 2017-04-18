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18 апреля 2017, 11:59

Московский автопарк превысил отметку в 8 млн

Совокупный размер автопарка Москвы и Московской области превысил 8 млн транспортных средств, свидетельствуют данные ГИБДД. Годовой прирост числа легковых автомобилей в двух субъектов составил почти 300 000 машин.
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При этом в организации дорожного движения отмечают, что число автомобилей с московскими номерами на улицах столицы в последние годы постоянно сокращается и в скором времени их станет меньше 50 % от общего объема.
 
В Москве на учете состоят 4 880 000 ед. автотранспорта, в Московской области – 3 170 000 ед. Из этого количества 6 720 000 ед. - легковые автомобили. Для сравнения: в 2015 году на учете в этих регионах стояло 6 440 000 легковых машин, таким образом, годовой прирост составил 280 000 автомобилей, причем большая часть - 255 000 - приходится на Москву.
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Проще говоря, на 1 000 москвичей приходится около 400 автомобилей. Для сравнения: в Берлине этот показатель составляет 327, в Лондоне — чуть более 300, в Риме — около 700 автомобилей. В Дубае на тысячу человек приходится 540 автомобилей.
 
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД), на дорожном движении рост автопарка не отразился, поскольку не все автомобили выезжают на дороги. Количество автомобилей, ежедневно передвигающихся по Москве, осталось на прежнем уровне — около 3 500 000. Все чаще москвичи предпочитают личным автомобилям общественный транспорт.

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Московский автопарк превысил отметку в 8 млн
При этом в организации дорожного движения отмечают, что число автомобилей с московскими номерами на улицах столицы в последние годы постоянно сокращается и в скором времени их станет меньше 50 % от общего объема. В Москве на учете состоят 4 880 000 ед. автотранспорта, в Московской области – 3 170 000 ед. Из этого количества 6 720 000 ед. - легковые автомобили. Для сравнения: в 2015 году на учете в этих регионах стояло 6 440 000 легковых машин, таким образом, годовой прирост составил 280 000 автомобилей, причем большая часть - 255 000 - приходится на Москву.{{material_118541}}Проще говоря, на 1 000 москвичей приходится около 400 автомобилей. Для сравнения: в Берлине этот показатель составляет 327, в Лондоне — чуть более 300, в Риме — около 700 автомобилей. В Дубае на тысячу человек приходится 540 автомобилей. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД), на дорожном движении рост автопарка не отразился, поскольку не все автомобили выезжают на дороги. Количество автомобилей, ежедневно передвигающихся по Москве, осталось на прежнем уровне — около 3 500 000. Все чаще москвичи предпочитают личным автомобилям общественный транспорт.
2017-04-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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