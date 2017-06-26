26 июня 2017, 11:44

Московский каршеринг получил еще 600 машин

В российской столице продолжает развиваться сервис поминутной аренды автомобилей. Автопарк московского каршеринга уже превышает 2 300 автомобилей - на 600 машин больше, чем в начале 2017 года.
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Количество зарегистрированных пользователей сервиса при этом превысило 500 000 человек. Около 60 % из них – это москвичи, у которых есть личный автомобиль. Ежедневно одной машиной каршеринга пользуются 7-8 раз, а среднее время поездки составляет около часа. Владельцы авто чаще пользуются услугами каршеринга в центральных районах Москвы, где парковка давно платная.
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Операторы московского каршеринга планируют расширять автомобильный парк и дальше. Для максимально эффективной работы сервиса потребуется около 10 000 машин.
 
Сервис поминутной аренды автомобилей появился в столице в сентябре 2015 года.
 
Напомним, что недавно в столице изменились требования к габаритам автомобилей проекта «Московский каршеринг». Максимально допустимую длину машин увеличили на 20 см, а ширину – на 15 см. Таким образом, в парке авто краткосрочной аренды могут появиться кроссоверы и новые модели седанов, в том числе отечественного производства.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Авторитет (автомобили с пробегом) | отзывы
Недавно покупал здесь машину, в целом почти все понравилось. Менеджер практически сразу подошел и помогал с выбором автомобиля, рассказывал про все нюансы машины и недочеты. Когда я все же принял решение покупать авто, то оформление документов заняло от силы 2 часа, чему я был очень рад, так как рассчитывал ...
Владислав
Озвучена цена обновленного Haval H6
Спасибо+за+обзор+
Евгений
Первая машина: иномарка или убитый ВАЗ?
| Кому: Николай0808, Вам-то чего бояться плохих дорог на Хавале? Кроме всего прочего, там же, я наколько знаю, оцинковка кузова идет, даже если из-под колес других машин что-то будет вылетать, сколы ржаветь не будут.
Никитин
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Московский каршеринг получил еще 600 машин
Количество зарегистрированных пользователей сервиса при этом превысило 500 000 человек. Около 60 % из них – это москвичи, у которых есть личный автомобиль. Ежедневно одной машиной каршеринга пользуются 7-8 раз, а среднее время поездки составляет около часа. Владельцы авто чаще пользуются услугами каршеринга в центральных районах Москвы, где парковка давно платная.{{material_119601}} Операторы московского каршеринга планируют расширять автомобильный парк и дальше. Для максимально эффективной работы сервиса потребуется около 10 000 машин. Сервис поминутной аренды автомобилей появился в столице в сентябре 2015 года. Напомним, что недавно в столице изменились требования к габаритам автомобилей проекта «Московский каршеринг». Максимально допустимую длину машин увеличили на 20 см, а ширину – на 15 см. Таким образом, в парке авто краткосрочной аренды могут появиться кроссоверы и новые модели седанов, в том числе отечественного производства.
2017-06-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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