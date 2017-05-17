Московское шоссе меняет верхние слои «одежды»
Миссия освежить полотно шоссе возложена на специалистов ЗАО «АБЗ-Дорстрой». За это «кошелек» компании пополнится 170 млн рублей.
В I половине июня дорожники работы закипят на другом участке того же Московского шоссе - от Колпинского шоссе до границы с Ленинградской областью. С него дорожно-строительная техника уедет лишь в конце сентября. Госконтракт оценен в сумму 158 млн рублей.
По понятным причинам, ремонт дорожного полотна вызовет на Московском шоссе ограничение движения транспорта будет ограничено. Исключением станут даты проведения двух крупных массовых мероприятий – Петербургского международного экономического форума и Кубка Конфедераций по футболу. Уже анонсировано, что ограничения дорожного движения будут отменены с 1 по 3 июня, а также с 17 июня по 3 июля.
Заметим, что новый дорожно-строительный сезон в городе на Неве уже стартовал - подрядчики приступили к «освоению денег» на Дачном проспекте (потерпеть с трудностями придется до 30 июня), Чичуринском переулке (до 23 мая), Владимирской улице Кронштадта (до 28 мая) и ряде других адресов.
Всего в Адресной программе ремонта дорог на 2017 год - более 70 адресов общей площадью 1,7 млн кв метров. Денег на все про все выделено далеко не рекордное количество - 3,4 млрд рублей. Бывали времена, когда выделяемая сумма щеголяла другими цифрами…
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