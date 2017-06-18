18 июня 2017, 20:30
Мост Кадырова в Петербурге за одну ночь стал Ахматовским
Минувшей ночью жители Санкт-Петербурга переименовали мост Кадырова в Ахматовский. Решение, как вы понимаете, инициативно-временное, но откровенно показательное.
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Чтобы понять суть события, следует вспомнить историю годовой давности, когда безымянному на тот момент мосту через Дудергофский канал было присвоено имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Это решение не пришлось по душе огромной массе петербуржцев и даже вызвало волну протестов и споров, которые не утихали несколько недель подряд.
Был организован сбор подписей против нового имени моста, более 100 тыс. жителей Северной столицы высказались против появления такой переправы . На Марсовом поле даже устроили митинг, а активисты изобразили на мосту портрет поэтессы, предлагая тем самым в качестве компромисса назвать переправу Ахматовской.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
для чего стоит два обратных клапана на ТНВД и на рампе , может ли из-за них двигатель не развивать обороты. Нет тяги. Поставил насос новый , и все равно нет тяги. Че делать подскажите.
| Кому: igorpravdin, по нашим дорогам только как раз на таких кроссоверах и ездить полноприводных, втопил и попер по ямам.
Посоветуйте хорошие автосервисы, желательно чтоб это был техцентр ниссан. Нужна замена приводного ремня ниссан.
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