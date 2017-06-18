18 июня 2017, 20:30

Мост Кадырова в Петербурге за одну ночь стал Ахматовским

Минувшей ночью жители Санкт-Петербурга переименовали мост Кадырова в Ахматовский. Решение, как вы понимаете, инициативно-временное, но откровенно показательное.
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На переправе были установлены большие картонные буквы и профиль Анны Андреевны. Об этом информируют корреспонденты Федерального агентства новостей.

Чтобы понять суть события, следует вспомнить историю годовой давности, когда безымянному на тот момент мосту через Дудергофский канал было присвоено имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Это решение не пришлось по душе огромной массе петербуржцев и даже вызвало волну протестов и споров, которые не утихали несколько недель подряд.

Был организован сбор подписей против нового имени моста, более 100 тыс. жителей Северной столицы высказались против появления такой переправы . На Марсовом поле даже устроили митинг, а активисты изобразили на мосту портрет поэтессы, предлагая тем самым в качестве компромисса назвать переправу Ахматовской.

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Мост Кадырова в Петербурге за одну ночь стал Ахматовским
{{material_115992}} На переправе были установлены большие картонные буквы и профиль Анны Андреевны. Об этом информируют корреспонденты Федерального агентства новостей. Чтобы понять суть события, следует вспомнить историю годовой давности, когда безымянному на тот момент мосту через Дудергофский канал было присвоено имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Это решение не пришлось по душе огромной массе петербуржцев и даже вызвало волну протестов и споров, которые не утихали несколько недель подряд. Был организован сбор подписей против нового имени моста, более 100 тыс. жителей Северной столицы высказались против появления такой переправы . На Марсовом поле даже устроили митинг, а активисты изобразили на мосту портрет поэтессы, предлагая тем самым в качестве компромисса назвать переправу Ахматовской.
2017-06-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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