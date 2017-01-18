18 января 2017, 16:02

Мост в районе острова Серный станет чуть ниже

Городские власти так долго не могли реализовать проект строительства моста в районе острова Серный, чтобы к сегодняшнему дню потребовалось внести в его конструкцию некоторые технические коррективы.
Мост в районе острова Серный станет чуть ниже
Как информирует Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, проект моста был выполнен в 2005–2007 г.г. и откорректирован в 2013–2014-х, в соответствии с действовавшими на тот период нормативными требованиями. Однако, на сегодняшний день в условиях временных ограничений строительства, связанных с существующими обязательствами по подготовке города к Чемпионату мира по футболу и Кубку Конфедераций, потребовалось ограничить высоту пилона.
 
Изменения в проект внесли специалисты Институт «Стройпроект» - в результате, высота пилона была понижена до 44 метров. Внесены корректировки в рисунок связей, систему вант, схему пролета. При этом вариант, предложенный инженерами, позволит сохранить максимум готовых конструкций.
 
Напомним, что объект в районе острова Серный представляет собой мостовой переход с вантовой частью через М. Неву. Переправа начинается на перекрестке с Уральской улицей и заканчивается Ждановской наб., включает в себя расширение Ремесленной улицы и полную реконструкцию Ждановского моста. Согласно проекта, длина моста составляет 923 метра (1,25 км с подходами), с 6-ю полосами движения, тротуаром и велосипедной дорожкой.

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Мост в районе острова Серный станет чуть ниже
Как информирует Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, проект моста был выполнен в 2005–2007 г.г. и откорректирован в 2013–2014-х, в соответствии с действовавшими на тот период нормативными требованиями. Однако, на сегодняшний день в условиях временных ограничений строительства, связанных с существующими обязательствами по подготовке города к Чемпионату мира по футболу и Кубку Конфедераций, потребовалось ограничить высоту пилона. Изменения в проект внесли специалисты Институт «Стройпроект» - в результате, высота пилона была понижена до 44 метров. Внесены корректировки в рисунок связей, систему вант, схему пролета. При этом вариант, предложенный инженерами, позволит сохранить максимум готовых конструкций. Напомним, что объект в районе острова Серный представляет собой мостовой переход с вантовой частью через М. Неву. Переправа начинается на перекрестке с Уральской улицей и заканчивается Ждановской наб., включает в себя расширение Ремесленной улицы и полную реконструкцию Ждановского моста. Согласно проекта, длина моста составляет 923 метра (1,25 км с подходами), с 6-ю полосами движения, тротуаром и велосипедной дорожкой.
2017-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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