Мостам и путепроводам нужен своевременный мониторинг
Данная концепция позволит осуществить анализ и определение приоритетов среди потенциальных объектов автоматизированного мониторинга. На основе оценки можно будет формулировать задачи, устанавливать критерии и показатели эксплуатации искусственных дорожных сооружений, разрабатывать регламенты работы персонала эксплуатирующей организации.
Как информирует пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, структурированные системы мониторинга и управления инженерными системами, согласно федеральным стандартам, необходимо устанавливать на городских мостах с длиной пролетов более 60 метров. Эти же требования относятся к мостам, где применено дополнительное предварительное напряжение конструкций. Мост Александра Невского соответствует этим характеристикам.
В настоящий момент системой автоматизированного мониторинга конструкций и оборудования оснащен только путепровод в створе пр. Александровской Фермы 2008 года постройки.
Исправное функционирование указанных систем на мостах позволяет оперативно отслеживать и реагировать на изменения технических характеристик стационарных пролетных строений и металлоконструкций разводного пролетного строения. На основе полученной информации специалисты принимают решения о необходимых работах для обеспечения безопасного и безаварийного технологического процесса разводки-наводки моста и пропуска транспорта.
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