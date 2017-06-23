Мотоциклы Honda стали дешевле
Компания Honda Motor RUS объявила о снижении цен на линейку мотоциклов для российских покупателей. В соответствии с новым прайсом, цена моделей во всех категориях снижена от 5 до 15 %.
Особые ценовые условия применяются с 21 июня. Например, модель Gold Wing GL1800H можно приобрести за 1 399 900 рублей с выгодой от 250 000 рублей. Мотоцикл этой же категории «Туризм» CTX700AG обойдется покупателям в 544 900 рублей, экономия при покупке составит 95 000 рублей, а VFR1200FG сегмента «Спорт Туризм» стоит 1 009 900 рублей, он стал дешевле на 180 000 рублей.
Цену необходимо уточнить у дилеров бренда. Предложение ограничено наличием товара.
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