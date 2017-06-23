23 июня 2017, 18:44

Мотоциклы Honda стали дешевле

Компания Honda Motor RUS объявила о снижении цен на линейку мотоциклов для российских покупателей. В соответствии с новым прайсом, цена моделей во всех категориях снижена от 5 до 15 %.
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Особые ценовые условия применяются с 21 июня. Например, модель  Gold Wing GL1800H можно приобрести за 1 399 900 рублей с выгодой от 250 000 рублей. Мотоцикл этой же категории «Туризм» CTX700AG обойдется покупателям в 544 900 рублей, экономия при покупке составит 95 000 рублей, а VFR1200FG сегмента «Спорт Туризм» стоит 1 009 900 рублей, он стал дешевле на 180 000 рублей.
 
Цену необходимо уточнить у дилеров бренда. Предложение ограничено наличием товара.
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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
Форум Honda Accord
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
Форум Honda Civic 4D
вибрация хонда сивик 4D - от натяжного ролика ремня генератора, ну и обводного тоже. недавно поменял - всё гуд
Егор
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Мотоциклы Honda стали дешевле
Особые ценовые условия применяются с 21 июня. Например, модель  Gold Wing GL1800H можно приобрести за 1 399 900 рублей с выгодой от 250 000 рублей. Мотоцикл этой же категории «Туризм» CTX700AG обойдется покупателям в 544 900 рублей, экономия при покупке составит 95 000 рублей, а VFR1200FG сегмента «Спорт Туризм» стоит 1 009 900 рублей, он стал дешевле на 180 000 рублей. Цену необходимо уточнить у дилеров бренда. Предложение ограничено наличием товара.
2017-06-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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