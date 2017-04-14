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14 апреля 2017, 15:40

Мотосалон IMIS 2017 встречает гостей

В канун ежегодного масштабного мотосалона IMIS 2017 Санкт-Петербург буквально завалило снегом. Такой внезапный «подарок» с неба, судя по реакции участников выставки, очень насторожил приверженцев мотокультуры. Немудрено, ведь по традиции с открытием главной мотовыставки страны открывается и сезон двухколесных.
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  Мотосалон IMIS 2017 встречает гостей Мотосалон IMIS 2017 встречает гостей Мотосалон IMIS 2017 встречает гостей Мотосалон IMIS 2017 встречает гостей Мотосалон IMIS 2017 встречает гостей Мотосалон IMIS 2017 встречает гостей
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Организаторы уверяют: несмотря на погодные сюрпризы, шоу райдеров, которое с нетерпением ждут зрители, состоится, правда, уже не на уличной зоне, а в помещении. В этом году, благо, площади позволяют – мотосалон сменил прежнюю локацию в «Гарден Сити» на просторные залы «Экспофорума». Такая перемена пришлась особенно по душе посетителям, поскольку большая площадь позволяет тщательнее разглядеть экспонаты.

А их в этом году опять предостаточно. На всероссийском кастом чемпионате Russian Handbuilt Cup- 2017 заявку на победу оставили не только именитые ателье, но и молодые мастера. Как всегда, авторские байки отражают последние тренды в дизайне и инженерных решениях. Главным посылом чемпионата стала нестандартная подача и творческая атмосфера. Поэтому здесь можно увидеть как стилистические шедевры, так и скромные по внешности работы с мощной «начинкой», например, 550-сильным агрегатом.

Связь времен и бесконечность развития мотокультуры подчеркнула выставка исторических мотоциклов. В ретро-зоне перед публикой предстали действующие экспонаты старинной 2-колесной техники. Особенно порадовали знаменитые «Харлеи» и военные мотоциклы.

 
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Ломая стереотипы о своем незаконопослушном образе, мотоциклисты уделили серьезное внимание теме безопасности дорожного движения. Для детей организовали автогородок, где в форме игры малышам рассказывают про правила дорожного движения. А ГИБДД развернула большую яркую историческую зону со своими мотоциклами и экипировкой. Представители ведомства акцентируют внимание на дружбе с мотоциклистами, однако не забывают напоминать им о том, как важно соблюдать скоростной режим и быть заметным на дороге.

Наконец, в коммерческой зоне ведущие производители мотоциклов и экипировки продемонстрировали новинки сезона-2017. Посетители выставки смогли примерить на себя модные шлемы, костюмы и присмотреться к свеженьким байкам. Теперь главное, чтобы погода дала возможность все это использовать по назначению.

Арина Милая

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Мотосалон IMIS 2017 встречает гостей
Организаторы уверяют: несмотря на погодные сюрпризы, шоу райдеров, которое с нетерпением ждут зрители, состоится, правда, уже не на уличной зоне, а в помещении. В этом году, благо, площади позволяют – мотосалон сменил прежнюю локацию в «Гарден Сити» на просторные залы «Экспофорума». Такая перемена пришлась особенно по душе посетителям, поскольку большая площадь позволяет тщательнее разглядеть экспонаты.А их в этом году опять предостаточно. На всероссийском кастом чемпионате Russian Handbuilt Cup- 2017 заявку на победу оставили не только именитые ателье, но и молодые мастера. Как всегда, авторские байки отражают последние тренды в дизайне и инженерных решениях. Главным посылом чемпионата стала нестандартная подача и творческая атмосфера. Поэтому здесь можно увидеть как стилистические шедевры, так и скромные по внешности работы с мощной «начинкой», например, 550-сильным агрегатом.Связь времен и бесконечность развития мотокультуры подчеркнула выставка исторических мотоциклов. В ретро-зоне перед публикой предстали действующие экспонаты старинной 2-колесной техники. Особенно порадовали знаменитые «Харлеи» и военные мотоциклы.{{gallery_807}}Ломая стереотипы о своем незаконопослушном образе, мотоциклисты уделили серьезное внимание теме безопасности дорожного движения. Для детей организовали автогородок, где в форме игры малышам рассказывают про правила дорожного движения. А ГИБДД развернула большую яркую историческую зону со своими мотоциклами и экипировкой. Представители ведомства акцентируют внимание на дружбе с мотоциклистами, однако не забывают напоминать им о том, как важно соблюдать скоростной режим и быть заметным на дороге.Наконец, в коммерческой зоне ведущие производители мотоциклов и экипировки продемонстрировали новинки сезона-2017. Посетители выставки смогли примерить на себя модные шлемы, костюмы и присмотреться к свеженьким байкам. Теперь главное, чтобы погода дала возможность все это использовать по назначению.
2017-04-14
Автор: Арина Милая
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