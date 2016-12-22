Мурманчанин вез в запасном колесе лосось и палтус

В пункт пропуска МАПП Лотта в направлении въезда в Россию на личном автомобиле прибыл житель Мурманска. При прохождении таможенного контроля мужчина проследовал по «зеленому» коридору, пассажирскую таможенную декларацию не заполнял, на вопрос таможенного инспектора о наличии товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, ответил отрицательно.
Однако, в ходе таможенного контроля таможенным инспектором под днищем в задней части автомобиля было обнаружено колесо, закрепленное к кузову с помощью болтов, штатными монтажными металлическими скобами с резьбовыми соединениями. Внутри полости колеса находилось 21 кг морепродуктов разного наименования и веса - рыба свежая целая и разделанная кусковая (палтус, лосось), филе рыбы на шкуре (треска, лосось), креветки в панцире, конечности краба. Получается, что мурманчанин пытался ввезти на территорию России товары животного происхождения с сокрытием от таможенного контроля (в тайнике).
Таможенники провели с гражданином беседу, в ходе которой выяснилось, что для ввоза морепродуктов, которыми его угостили за границей знакомые, он лично изготовил тайник, так как знал о запрете ввоза продукции животного происхождения в МАПП Лотта.
Естественно, по данному факту Мурманской таможней возбуждено дело об административном правонарушении, товар изъят, назначена товароведческая экспертиза, нарушителю грозит штраф. Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного таможенного Управления.
Для справки
Ввоз на территорию ЕАЭС и России продукции животного и растительного происхождения, кормов для животных с соблюдением установленных ограничений (5 кг в готовом к употреблению виде в заводской упаковке), а также живых животных и домашних питомцев разрешён через пункты пропуска, где присутствуют представители пограничного ветеринарного и фитосанитарного контроля.
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Однако, в ходе таможенного контроля таможенным инспектором под днищем в задней части автомобиля было обнаружено колесо, закрепленное к кузову с помощью болтов, штатными монтажными металлическими скобами с резьбовыми соединениями. Внутри полости колеса находилось 21 кг морепродуктов разного наименования и веса - рыба свежая целая и разделанная кусковая (палтус, лосось), филе рыбы на шкуре (треска, лосось), креветки в панцире, конечности краба. Получается, что мурманчанин пытался ввезти на территорию России товары животного происхождения с сокрытием от таможенного контроля (в тайнике). Таможенники провели с гражданином беседу, в ходе которой выяснилось, что для ввоза морепродуктов, которыми его угостили за границей знакомые, он лично изготовил тайник, так как знал о запрете ввоза продукции животного происхождения в МАПП Лотта. Естественно, по данному факту Мурманской таможней возбуждено дело об административном правонарушении, товар изъят, назначена товароведческая экспертиза, нарушителю грозит штраф. Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного таможенного Управления. Для справки Ввоз на территорию ЕАЭС и России продукции животного и растительного происхождения, кормов для животных с соблюдением установленных ограничений (5 кг в готовом к употреблению виде в заводской упаковке), а также живых животных и домашних питомцев разрешён через пункты пропуска, где присутствуют представители пограничного ветеринарного и фитосанитарного контроля.
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