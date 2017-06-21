21 июня 2017, 11:15

Мужчина хотел обмануть таможенников и провести контрабандные шины

Таможенники Многостороннего автомобильного пункта пропуска Шумилкино (Псковская область, российско-эстонская граница) пресекли ввоз сокрытого от таможенного контроля товара.
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При проведении устного опроса гражданин России заявил об отсутствии в его багаже и автомобиле, на котором он передвигался, товара, подлежащего письменному декларированию. Однако машину подвергли таможенному осмотру, да еще с применением специального инспекционно-досмотрового комплекса.

Вскоре сотрудники таможни выявили, что в 3 колесах для автомобиля, находившихся в салоне и багажнике, был размещен сокрытый от таможенного контроля товар. Колеса разбортировали и в них, как гласит официальная информация Северо-Западного таможенного управления, «обнаружено по 2 шины разного радиуса и различной маркировки».

Товар, естественно, изъяли и направили на ответственное хранение. Сразу назначили товароведческую экспертизу. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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Мужчина хотел обмануть таможенников и провести контрабандные шины
При проведении устного опроса гражданин России заявил об отсутствии в его багаже и автомобиле, на котором он передвигался, товара, подлежащего письменному декларированию. Однако машину подвергли таможенному осмотру, да еще с применением специального инспекционно-досмотрового комплекса.Вскоре сотрудники таможни выявили, что в 3 колесах для автомобиля, находившихся в салоне и багажнике, был размещен сокрытый от таможенного контроля товар. Колеса разбортировали и в них, как гласит официальная информация Северо-Западного таможенного управления, «обнаружено по 2 шины разного радиуса и различной маркировки». Товар, естественно, изъяли и направили на ответственное хранение. Сразу назначили товароведческую экспертизу. Возбуждено дело об административном правонарушении.
2017-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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