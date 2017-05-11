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11 мая 2017, 17:50

Мужчина заплатил штраф приставам, а гаишники определили авто на штрафстоянку

30 тыс. рублей административного штрафа выплатил судебным приставам житель Сестрорецка. Сделал он это под угрозой ареста автомобиля, на котором, собственно говоря, и приехал. Интересная история тем, что автомобиль всё же был изъят, но уже инспекторами ГИБДД, поскольку ранее гражданин был лишён водительских прав по причине езды в нетрезвом виде.
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Приставы информируют, что правонарушитель хорошо знаком им: с 2003 года с него систематически взыскиваются административные штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Теперь мужчина, неравнодушный к «зеленому змию», совершил правонарушение за рулём автомобиля.
 
Судебный пристав вызвал мужчину на приём. В райотдел он приехал за рулём автомобиля, заведомо зная, что не имеет права им управлять. Судебный пристав-исполнитель предупредил, что машина должника будет арестована в счет погашения задолженности. Однако у гражданина сразу же нашлись 30 тысяч, чтобы погасить долг.
 
Пристав сразу сообщил о ситуации сотрудникам ГИБДД. Те привлекли нарушителя к административной ответственности, а машину эвакуировали на штрафстоянку.

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Мужчина заплатил штраф приставам, а гаишники определили авто на штрафстоянку
Приставы информируют, что правонарушитель хорошо знаком им: с 2003 года с него систематически взыскиваются административные штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Теперь мужчина, неравнодушный к «зеленому змию», совершил правонарушение за рулём автомобиля. Судебный пристав вызвал мужчину на приём. В райотдел он приехал за рулём автомобиля, заведомо зная, что не имеет права им управлять. Судебный пристав-исполнитель предупредил, что машина должника будет арестована в счет погашения задолженности. Однако у гражданина сразу же нашлись 30 тысяч, чтобы погасить долг. Пристав сразу сообщил о ситуации сотрудникам ГИБДД. Те привлекли нарушителя к административной ответственности, а машину эвакуировали на штрафстоянку.
2017-05-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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